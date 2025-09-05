Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Пополнение в семье. Вратарь киевского клуба сообщил о рождении сына
Украина. Первая лига
05 сентября 2025, 23:53
Пополнение в семье. Вратарь киевского клуба сообщил о рождении сына

1 сентября стал счастливым днем для Максима Механива

ФК Левый Берег. Максим Механив

28-летний голкипер столичного клуба «Левый Берег», играющего в Первой лиге, Максим Механив сообщил в социальной сети Instagram о пополнении в семье.

У супругов Максима и Вероники в первый день осени родился сын, которого назвали Данилом.

«Желаем здоровья малышу и счастливого детства в большой футбольной семье», – написала пресс-служба «Левого Берега».

За столичный клуб Механив выступает с января 2024 года, имея в активе 47 проведенных матчей (12 «сухих»).

Максим Механив Левый Берег Киев чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига рождение ребенка
Андрей Витренко Источник: Instagram
