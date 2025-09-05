Украина. Первая лига05 сентября 2025, 23:53 |
Пополнение в семье. Вратарь киевского клуба сообщил о рождении сына
1 сентября стал счастливым днем для Максима Механива
05 сентября 2025, 23:53
28-летний голкипер столичного клуба «Левый Берег», играющего в Первой лиге, Максим Механив сообщил в социальной сети Instagram о пополнении в семье.
У супругов Максима и Вероники в первый день осени родился сын, которого назвали Данилом.
«Желаем здоровья малышу и счастливого детства в большой футбольной семье», – написала пресс-служба «Левого Берега».
За столичный клуб Механив выступает с января 2024 года, имея в активе 47 проведенных матчей (12 «сухих»).
