ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб впервые подписал игрока из Африки
Николас Осей Бонсу из Ганы перебрался в «Левый Берег»
Перволиговый клуб «Левый Берег» официально объявил о подписании 24-летнего левого защитника из Ганы – Николаса Осей Бонсу.
В украинской команде легионер будет выступать под 90-м номером. Информация о контракте пока отсутствует.
«Желаем Николасу удачного старта в нашем клубе и уверены, что он станет настоящим бойцом на поле», – написала пресс-служба клуба.
Предыдущим клубом защитника был «Спартании Спортул Селемет» из Молдовы. С лета 2024 года Бонсу сыграл 33 матча за команду и отдал одну голевую передачу.
Также в своей карьере Николас выступал за «Бибиани Голд Старс» и «Асанте Котоко» – оба клуба из Ганы.
