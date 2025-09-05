Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб впервые подписал игрока из Африки
Украина. Первая лига
05 сентября 2025, 21:46 | Обновлено 05 сентября 2025, 21:47
162
0

ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб впервые подписал игрока из Африки

Николас Осей Бонсу из Ганы перебрался в «Левый Берег»

05 сентября 2025, 21:46 | Обновлено 05 сентября 2025, 21:47
162
0
ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб впервые подписал игрока из Африки
ФК Левый Берег. Николас Осей Бонсу

Перволиговый клуб «Левый Берег» официально объявил о подписании 24-летнего левого защитника из Ганы – Николаса Осей Бонсу.

В украинской команде легионер будет выступать под 90-м номером. Информация о контракте пока отсутствует.

«Желаем Николасу удачного старта в нашем клубе и уверены, что он станет настоящим бойцом на поле», – написала пресс-служба клуба.

Предыдущим клубом защитника был «Спартании Спортул Селемет» из Молдовы. С лета 2024 года Бонсу сыграл 33 матча за команду и отдал одну голевую передачу.

Также в своей карьере Николас выступал за «Бибиани Голд Старс» и «Асанте Котоко» – оба клуба из Ганы.

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Барселона разорвала контракт с победителем Лиги чемпионов
Не нужен Ротаню. Форвард Полесья продолжит карьеру в Первой лиге
ОФИЦИАЛЬНО. Верес приобрел у Галатасарая вингера
Левый Берег Киев трансферы Первая лига Украины
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Футбол | 05 сентября 2025, 07:01 1
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция

Поединок первого тура отборочной группы D состоится 5 сентября и начнется в 21:45 по Киеву

Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Футбол | 05 сентября 2025, 10:05 19
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери
Ребров выбрал заявку сборной Украины на матч с Францией. Есть потери

Матч пройдет 5 сентября в 21:45

Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Футбол | 05.09.2025, 18:53
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Источник: футболисты сборной Украины отравились накануне матча с Францией
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 05.09.2025, 08:22
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Футбол | 05.09.2025, 19:23
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Сабо назвал точный счет матча квалификации ЧМ-2026 Украина – Франция
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 5
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
03.09.2025, 21:13
Бокс
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
Минус Свентек. Определены обе пары 1/2 финала US Open 2025 у женщин
04.09.2025, 08:42 2
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем