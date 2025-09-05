ОФИЦИАЛЬНО. Перволиговый клуб впервые подписал игрока из Африки

Перволиговый клуб «Левый Берег» официально объявил о подписании 24-летнего левого защитника из Ганы – Николаса Осей Бонсу.

В украинской команде легионер будет выступать под 90-м номером. Информация о контракте пока отсутствует.

«Желаем Николасу удачного старта в нашем клубе и уверены, что он станет настоящим бойцом на поле», – написала пресс-служба клуба.

Предыдущим клубом защитника был «Спартании Спортул Селемет» из Молдовы. С лета 2024 года Бонсу сыграл 33 матча за команду и отдал одну голевую передачу.

Также в своей карьере Николас выступал за «Бибиани Голд Старс» и «Асанте Котоко» – оба клуба из Ганы.