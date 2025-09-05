Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Первые сеяные проиграли: определены чемпионки парного разряда US Open 2025
US Open
05 сентября 2025, 21:05 | Обновлено 05 сентября 2025, 21:50
730
0

Первые сеяные проиграли: определены чемпионки парного разряда US Open 2025

Габриэла Дабровски и Эрин Рутлифф одолели Катерину Синякову и Тейлор Таунсенд в финале

05 сентября 2025, 21:05 | Обновлено 05 сентября 2025, 21:50
730
0
Первые сеяные проиграли: определены чемпионки парного разряда US Open 2025
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрин Рутлифф и Габриэла Дабровски

5 сентября состоялся финальный матч женского парного разряда на Открытом чемпионате США 2025 по теннису.

В финале сошлись тандемі Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) и Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча завершилась победой канадки и новозеландки в двух сетах за 1 час и 30 минут.

US Open 2025. Пары. Финал

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [3] – 4:6, 4:6

Это была третья встреча дуэтов. Габриэла и Эрин во второй раз переиграли Катерину и Тейлор. В 2024 году Синякова и Таунсенд в очном противостоянии выиграли трофей Уимблдона, а Дабровски и Рутлифф одолели чешку и американку в решающем поединке Итогового турнира 2024.

На пути к трофею US Open 2025 Габриэла и Эрин, помимо Синяковой и Таунсенд, обыграли пары Мириам Скох / Маркета Вондроушова, Квинн Глисон / Ингрид Гамарра Мартинс, Кристина Букша / Николь Мелихар, Тимеа Бабош / Луиза Стефани и Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Дабровски и Рутлифф завоевали второй титул Grand Slam. В 2023 они также стали чемпионками в Нью-Йорке.

По теме:
Новак Джокович – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Янник Синнер – Феликс Оже-Альяссим. Прогноз на полуфинал US Open 2025
Феликс ОЖЕ-АЛЬЯССИМ: «Синнер? Я вижу много слабых мест в его игре»
Габриэла Дабровски Эрин Рутлифф Катерина Синякова Тейлор Таунсенд US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(8)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Футбол | 05 сентября 2025, 12:52 36
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?
Чеферин без маски. Босс УЕФА бьет по Украине из-за распрей с Шевченко?

Словенец еще раз доказал, что его мышление не слишком-то ушло от фразы «не все так однозначно»

Наоми Осака – Аманда Анисимова. Драма в Нью-Йорке. Видеообзор матча
Теннис | 05 сентября 2025, 11:58 0
Наоми Осака – Аманда Анисимова. Драма в Нью-Йорке. Видеообзор матча
Наоми Осака – Аманда Анисимова. Драма в Нью-Йорке. Видеообзор матча

Смотрите видеообзор матча 1/2 финала Открытого чемпионата США 2025

Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Футбол | 05.09.2025, 08:22
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
Реал впечатлен поступком Лунина. Он отказался играть с украинцами
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Бокс | 05.09.2025, 05:44
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Футбол | 05.09.2025, 20:09
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
04.09.2025, 15:59 79
Футбол
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Мир теряет человека, я – друга. Дорогой, спасибо за все»
05.09.2025, 07:39
Футбол
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
Усику время идти на пенсию. Сейчас – идеальный момент
04.09.2025, 09:02 47
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
Леннокс ЛЬЮИС – Итауме: «Подожди, пока Усик завершит карьеру»
04.09.2025, 00:10 5
Бокс
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
Отправили в дубль. Шесть футболистов Полесья не нужны Ротаню
04.09.2025, 07:03 5
Футбол
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
Источник: Владелец украинского клуба оказался аферистом и сотрудничал с рф
04.09.2025, 11:50 15
Футбол
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
Чемпион хочет заплатить сопернику, чтобы не драться с ним. Его мечта – Усик
03.09.2025, 21:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем