Первые сеяные проиграли: определены чемпионки парного разряда US Open 2025

5 сентября состоялся финальный матч женского парного разряда на Открытом чемпионате США 2025 по теннису.

В финале сошлись тандемі Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) и Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия). Встреча завершилась победой канадки и новозеландки в двух сетах за 1 час и 30 минут.

US Open 2025. Пары. Финал

Катерина Синякова (Чехия) / Тейлор Таунсенд (США) [1] – Габриэла Дабровски (Канада) / Эрин Рутлифф (Новая Зеландия) [3] – 4:6, 4:6

Это была третья встреча дуэтов. Габриэла и Эрин во второй раз переиграли Катерину и Тейлор. В 2024 году Синякова и Таунсенд в очном противостоянии выиграли трофей Уимблдона, а Дабровски и Рутлифф одолели чешку и американку в решающем поединке Итогового турнира 2024.

На пути к трофею US Open 2025 Габриэла и Эрин, помимо Синяковой и Таунсенд, обыграли пары Мириам Скох / Маркета Вондроушова, Квинн Глисон / Ингрид Гамарра Мартинс, Кристина Букша / Николь Мелихар, Тимеа Бабош / Луиза Стефани и Сара Эррани / Жасмин Паолини.

Дабровски и Рутлифф завоевали второй титул Grand Slam. В 2023 они также стали чемпионками в Нью-Йорке.