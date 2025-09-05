Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ

Вратарь сборной Украины по футболу и саудовского клуба «Аль-Шабаб» Георгий Бущан вскоре сменит клуб.

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что Бущан возвращается в Украинскую премьер-лигу. Следующий клуб, в котором будет выступать Бущан — это «Полесье». Житомиряне оформляют годовую аренду голкипера.

В прошлом сезоне Бущан провел за «Аль-Шабаб» 12 матчей и пропустил 24 гола.

Сейчас Георгий Бущан находится в лагере сборной Украины по футболу, где заменил травмированного вратаря «Реала» Андрея Лунина.