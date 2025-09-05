Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Украина. Премьер лига
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ

Голкипер продолжит карьеру в «Полесье»

Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

Вратарь сборной Украины по футболу и саудовского клуба «Аль-Шабаб» Георгий Бущан вскоре сменит клуб.

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что Бущан возвращается в Украинскую премьер-лигу. Следующий клуб, в котором будет выступать Бущан — это «Полесье». Житомиряне оформляют годовую аренду голкипера.

В прошлом сезоне Бущан провел за «Аль-Шабаб» 12 матчей и пропустил 24 гола.

Сейчас Георгий Бущан находится в лагере сборной Украины по футболу, где заменил травмированного вратаря «Реала» Андрея Лунина.

Георгий Бущан трансферы УПЛ трансферы Полесье Житомир Аль-Шабаб чемпионат Саудовской Аравии по футболу
JSI
правильное решение
Ответить
+4
Alex86 1
Та и норм 
Ответить
+3
SandroKing
- Тебя шо, выгнали?
- Нет!
- А, сам сбежал!
Ответить
+3
AK.228
Съездил , развеялся и домой 
Ответить
+2
micha(ZAKARPATTJA)
Хороший парень. Удачи
Ответить
+1
FunnyCat_____
ну ЗП то арабы будут платить, а поиграть и в родной УПЛ можно
Жора заслужил своей работоспособностью жирный контракт под конец карьеры 
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
Trishovich
Кудрик и Волынец уровня аматоров
Ответить
0
Trishovich
Похоже тележка Кудрик будет во вторую лигу отдана
Ответить
-1
Burevestnik
не підійшов там клімат Жорі
і повернувся на мінорі...
В Полісся зразу запросили
бо знають - в Жори є ще сила!
Ответить
-1
Alexander Киев
😂
Ответить
-1
Показать Скрыть 1 ответ
Trishovich
Тяжело ему забить 
Ответить
-2
Enthiran
И Лунина в аренду
Ответить
-2
AK.228
Но правильно что не в динамо)
Ответить
-4
Показать Скрыть 1 ответ
