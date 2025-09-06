Йожеф САБО: «У сборной Украины нет этого. Это какие-то художники вообще»

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал главную слабость сборной Украины по футболу.

«Поймите, у нас нет лидеров! Судаков, Шапаренко и Зинченко – это «свободные художники». Но сегодня другой футбол, где всем нужно уметь защищаться», – сказал Сабо.

Сборная Украины в стартовом матче отбора на ЧМ-2025 проиграла Франции (0:2). Следующий матч «сине-желтые» проведут 9 сентября против команды Азербайджана.

