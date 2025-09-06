Украина. Премьер лига06 сентября 2025, 22:12 |
Йожеф САБО: «У сборной Украины нет этого. Это какие-то художники вообще»
Экс-тренер «Динамо» – о лидерах сборной Украины
06 сентября 2025, 22:12 |
Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал главную слабость сборной Украины по футболу.
«Поймите, у нас нет лидеров! Судаков, Шапаренко и Зинченко – это «свободные художники». Но сегодня другой футбол, где всем нужно уметь защищаться», – сказал Сабо.
Сборная Украины в стартовом матче отбора на ЧМ-2025 проиграла Франции (0:2). Следующий матч «сине-желтые» проведут 9 сентября против команды Азербайджана.
Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».
