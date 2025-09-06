Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Йожеф САБО: «У сборной Украины нет этого. Это какие-то художники вообще»
Украина. Премьер лига
06 сентября 2025, 22:12 |
527
0

Йожеф САБО: «У сборной Украины нет этого. Это какие-то художники вообще»

Экс-тренер «Динамо» – о лидерах сборной Украины

06 сентября 2025, 22:12 |
527
0
Йожеф САБО: «У сборной Украины нет этого. Это какие-то художники вообще»
УАФ. Йожеф Сабо

Бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо назвал главную слабость сборной Украины по футболу.

«Поймите, у нас нет лидеров! Судаков, Шапаренко и Зинченко – это «свободные художники». Но сегодня другой футбол, где всем нужно уметь защищаться», – сказал Сабо.

Сборная Украины в стартовом матче отбора на ЧМ-2025 проиграла Франции (0:2). Следующий матч «сине-желтые» проведут 9 сентября против команды Азербайджана.

Ранее бывший тренер «Динамо» Йожеф Сабо поделился мыслями о трансфере вратаря Люки Шевалье в «ПСЖ».

По теме:
Вячеслав ЗАХОВАЙЛО: «С такой игрой сборная может пролететь «мимо кассы»
Французский журналист – о Забарном и Мбаппе: «Он сломал ему позвоночник»
Новичок сборной Украины: «От Реброва была установка помочь в атаке»
Йожеф Сабо сборная Украины по футболу Георгий Судаков Николай Шапаренко Александр Зинченко
Дмитрий Олейник Источник: BLIK
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Бокс | 06 сентября 2025, 07:33 1
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом
Легендарный тренер Майка Тайсона обратился к Усику с важным советом

Тедди Атлас считает, что Александру стоит заканчивать с боксом

Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал
Футбол | 06 сентября 2025, 21:55 0
Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал
Его хочет Шахтер. Челси давал за бразильца 24 млн, потом передумал

Мек остается в Гремио

Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Футбол | 06.09.2025, 20:23
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Семья Зинченко сорвала трансфер украинца в титулованный клуб
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Футбол | 06.09.2025, 00:23
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Украина – Франция – 0:2. Поражение на старте квалификации ЧМ. Видео голов
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Футбол | 05.09.2025, 23:36
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Бой в одном тайме. Сборная Украины проиграла Франции
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
Вот это неожиданность. Георгий Бущан возвращается в УПЛ
05.09.2025, 20:09 36
Футбол
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
Паркер оценил скандальный поступок Усика, который заставил задуматься WBO
05.09.2025, 02:34
Бокс
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
Сергей КОВАЛЕВ: «Во Франции эпизод с Забарным будут смаковать долго»
06.09.2025, 07:30 47
Футбол
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
Футболист Азербайджана предупредил сборную Украины перед матчем во вторник
06.09.2025, 05:24 4
Футбол
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на матч против Франции
05.09.2025, 20:31 90
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок сборной Украины покинул команду после матча с Францией
06.09.2025, 12:31 51
Футбол
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
Джозеф Паркер подобрал для Усика серьезного соперника
05.09.2025, 03:31 1
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем