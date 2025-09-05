Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Месси догнал Роналду в историческом рейтинге бомбардиров квалификации ЧМ
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 13:55
Месси догнал Роналду в историческом рейтинге бомбардиров квалификации ЧМ

Кто имеет больше, чем они?

Месси догнал Роналду в историческом рейтинге бомбардиров квалификации ЧМ
Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

В матче отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Аргентина дома победила Венесуэлу со счетом 3:0.

Лионель Месси отличился, оформив дубль за национальную команду.

В активе легендарного футболиста теперь 114 голов за Аргентину, 36 из которых он забил в отборочных матчах к чемпионату мира.

Интересным фактом является то, что Криштиану Роналду также имеет 36 голов, забитых в квалификационных матчах ЧМ. Больше их имеет только Карлос Руис из Гватемалы (39).

Среди южноамериканских футболистов Месси является рекордсменом, опережая Луиса Суареса (29) на 7 забитых мячей.

В 2025 году Лионель Месси забил уже 29 голов. Больше аргентинца имеют только Килиан Мбаппе (35), Гарри Кейн (30), Усман Дембеле (30), Серу Гирасси (30) и Виктор Осимхен (30).

По теме:
Эстевао – самый молодой бомбардир Бразилии в отборе ЧМ
Суарес прокомментировал плевок в лицо тренеру соперника
Колумбия – Боливия – 3:0. С голом Хамеса. Видео голов и обзор матча
Лионель Месси сборная Аргентины по футболу сборная Венесуэлы по футболу ЧМ-2026 по футболу Криштиану Роналду Луис Суарес Килиан Мбаппе Гарри Кейн Усман Дембеле Серу Гирасси Виктор Осимхен
