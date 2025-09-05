Месси догнал Роналду в историческом рейтинге бомбардиров квалификации ЧМ
В матче отборочного турнира к чемпионату мира в Южной Америке Аргентина дома победила Венесуэлу со счетом 3:0.
Лионель Месси отличился, оформив дубль за национальную команду.
В активе легендарного футболиста теперь 114 голов за Аргентину, 36 из которых он забил в отборочных матчах к чемпионату мира.
Интересным фактом является то, что Криштиану Роналду также имеет 36 голов, забитых в квалификационных матчах ЧМ. Больше их имеет только Карлос Руис из Гватемалы (39).
Среди южноамериканских футболистов Месси является рекордсменом, опережая Луиса Суареса (29) на 7 забитых мячей.
В 2025 году Лионель Месси забил уже 29 голов. Больше аргентинца имеют только Килиан Мбаппе (35), Гарри Кейн (30), Усман Дембеле (30), Серу Гирасси (30) и Виктор Осимхен (30).
Jogadores com mais gols na história das Eliminatórias para a Copa do Mundo:— R10 Score (@R10Score) September 5, 2025
39 – Carlos Ruiz (Guatemala) 🥇
36 – Cristiano Ronaldo (Portugal) 🥈
36 – LIONEL MESSI (Argentina) 🥈
Empatados em mais um número histórico! pic.twitter.com/fPlnQhl0Mq
Goleadores históricos Eliminatorias Sudamericanas 👇— Only Stats (@TheGoatStats) September 5, 2025
1️⃣LIONEL MESSI 🇦🇷 36 🆕
2️⃣Luis Suárez 🇺🇾 29
3️⃣Marcelo Martins 🇧🇴 22
4️⃣Alexis Sánchez 🇨🇱 20
5️⃣Hernán Crespo 🇦🇷 19
7️⃣Marcelo Salas 🇨🇱 18
6️⃣Edinson Cavani 🇺🇾 18
8️⃣Ivan Zamorano 🇨🇱 17
9️⃣Arturo Vidal 🇨🇱 17
🔟Neymar 🇧🇷 16… pic.twitter.com/Yv3hAz26tZ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
