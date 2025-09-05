Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 11:50 | Обновлено 05 сентября 2025, 12:32
ВИДЕО. Слова Мбаппе и Дешама перед матчем Украина – Франция

Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua

Коллаж Sport.ua

5 сентября во Вроцлаве на Tarczynski Arena сборная Украины начнет свой путь в квалификации чемпионата мира 2026 года. Первое препятствие – сборная Франции, действующий вице-чемпион и двукратный победитель мундиаля. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Этот стадион, кстати, уже стал для нашей команды почти «родным». Там были эмоциональные дуэли с Англией, победная битва с Исландией и боевая ничья с Чехией. Три матча и ни одного поражения.

Вашему вниманию пресс-конференция главного тренера и капитана сборной Франции Дидье Дешама и Килиана Мбаппе перед матчем отбора на Чемпионат мира 2026 Украина – Франция.

сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Килиан Мбаппе Дидье Дешам видео пресс-конференция
