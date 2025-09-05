ВИДЕО. Слова Мбаппе и Дешама перед матчем Украина – Франция
Смотрите новое видео на YouTube-канале Sport.ua
5 сентября во Вроцлаве на Tarczynski Arena сборная Украины начнет свой путь в квалификации чемпионата мира 2026 года. Первое препятствие – сборная Франции, действующий вице-чемпион и двукратный победитель мундиаля. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.
Этот стадион, кстати, уже стал для нашей команды почти «родным». Там были эмоциональные дуэли с Англией, победная битва с Исландией и боевая ничья с Чехией. Три матча и ни одного поражения.
Вашему вниманию пресс-конференция главного тренера и капитана сборной Франции Дидье Дешама и Килиана Мбаппе перед матчем отбора на Чемпионат мира 2026 Украина – Франция.
