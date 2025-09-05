Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат мира
Полузащитник Динамо намерен забить гол в ворота сборной Франции

Николай Шапаренко поделился ожиданиями от ближайшего матча сборной Украины

ФК Динамо Киев. Николай Шапаренко

В пятницу, 5 сентября, состоится матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Команды сыграют на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» во Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по Киеву.

Накануне этого противостояния полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от поединка и оценил силу украинской команды:

– У тебя приятные воспоминания от матчей с Францией?

– Мы и проигрывали с большим счетом, и вничью играли, неплохую игру показывали. Но все уже забылось. Есть будущее – и мы должны доказывать, что будет дальше.

То есть ты забыл свой фантастический гол в ворота Льориса (в 2021 году – прим)?

– Я не забыл его, но это уже в прошлом. Надо еще такое забивать.

– У нас есть свой человек в ПСЖ. Забарный рассказал, как против кого играть?

– Да, подскажет, думаю.

– Какая сборная Франции сильнее – та, которая была в 2021 году, или сейчас?

– И та сильная, и сейчас тоже. Очень топовые игроки. Многие футболисты из ПСЖ, которые сейчас, наверное, являются одним из лучших клубов мира. Там, в принципе, собраны все лучшие игроки мира. Топ-сборная.

– Мы сравнили сборные Франции. Если сравнивать сборные Украины: какая сильная – та или нынешняя?

– Сейчас больше игроков выступают за границей. Думаю, с каждым годом все равно наша сборная будет становиться сильнее и сильнее.

– В чем может быть главная сила Украины в противостоянии с Францией?

– В первую очередь, это компактность, чтобы все вместе отрабатывали в обороне, играли компактно и просто верили в себя, что мы сможем играть на равных с такой Францией, и все, – рассказал Шапаренко.

По теме:
Парагвай – Эквадор – 0:0. Заработали путевки. Видеообзор матча
Экс-форвард сборной Украины объяснил, почему нельзя проигрывать Франции
Бразилия – Чили – 3:0. Селесао проснулись. Видео голов и обзор
Николай Титюк Источник: UA-Football
Ondu
Лучше бы у него было намерение сидеть на скамейке и не топить сборную еще ниже своей бездарной игрой.
