Полузащитник Динамо намерен забить гол в ворота сборной Франции
Николай Шапаренко поделился ожиданиями от ближайшего матча сборной Украины
В пятницу, 5 сентября, состоится матч квалификации на ЧМ-2026, в котором встретятся сборные Украины и Франции. Команды сыграют на стадионе «Тарчинский Арена Вроцлав» во Вроцлаве. Встреча начнется в 21:45 по Киеву.
Накануне этого противостояния полузащитник киевского «Динамо» Николай Шапаренко поделился ожиданиями от поединка и оценил силу украинской команды:
– У тебя приятные воспоминания от матчей с Францией?
– Мы и проигрывали с большим счетом, и вничью играли, неплохую игру показывали. Но все уже забылось. Есть будущее – и мы должны доказывать, что будет дальше.
– То есть ты забыл свой фантастический гол в ворота Льориса (в 2021 году – прим)?
– Я не забыл его, но это уже в прошлом. Надо еще такое забивать.
– У нас есть свой человек в ПСЖ. Забарный рассказал, как против кого играть?
– Да, подскажет, думаю.
– Какая сборная Франции сильнее – та, которая была в 2021 году, или сейчас?
– И та сильная, и сейчас тоже. Очень топовые игроки. Многие футболисты из ПСЖ, которые сейчас, наверное, являются одним из лучших клубов мира. Там, в принципе, собраны все лучшие игроки мира. Топ-сборная.
– Мы сравнили сборные Франции. Если сравнивать сборные Украины: какая сильная – та или нынешняя?
– Сейчас больше игроков выступают за границей. Думаю, с каждым годом все равно наша сборная будет становиться сильнее и сильнее.
– В чем может быть главная сила Украины в противостоянии с Францией?
– В первую очередь, это компактность, чтобы все вместе отрабатывали в обороне, играли компактно и просто верили в себя, что мы сможем играть на равных с такой Францией, и все, – рассказал Шапаренко.
