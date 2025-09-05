«Это меня беспокоит». Кучер дал прогноз на матч Украина – Франция

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Кучер поделился ожиданиями от матча 1-го тура отбора на чемпионат мира 2026 против Франции.

– Александр Николаевич, чего ждете от матча Украина – Франция?

– Мы все понимаем, что будет тяжелая игра, учитывая силу сборной Франции. У нас есть травмированные, есть новички, но главное, что меня беспокоит – это игровой тонус наших легионеров, которые мало играют в своих клубах. Думаю, этот момент больше всего беспокоит и тренерский штаб. Но сборная Украины всегда славилась желанием, самоотдачей и борьбой на каждом участке поля. Благодаря этому мы можем бороться против Франции.

– Ваш прогноз на матч?

– Будет непросто, но надеюсь на положительный результат. Я не люблю прогнозировать, но рискну поставить на 1:1. Как показывает время, Украина играет лучше против команд, которые выше классом.

Матч Украина – Франция состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.