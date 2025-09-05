Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Это меня беспокоит». Кучер дал прогноз на матч Украина – Франция
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 14:22 |
88
0

«Это меня беспокоит». Кучер дал прогноз на матч Украина – Франция

Бывший игрок национальной команды верит в ничью

05 сентября 2025, 14:22 |
88
0
«Это меня беспокоит». Кучер дал прогноз на матч Украина – Франция
ФК Черноморец. Александр Кучер

Бывший игрок национальной сборной Украины Александр Кучер поделился ожиданиями от матча 1-го тура отбора на чемпионат мира 2026 против Франции.

– Александр Николаевич, чего ждете от матча Украина – Франция?

– Мы все понимаем, что будет тяжелая игра, учитывая силу сборной Франции. У нас есть травмированные, есть новички, но главное, что меня беспокоит – это игровой тонус наших легионеров, которые мало играют в своих клубах. Думаю, этот момент больше всего беспокоит и тренерский штаб. Но сборная Украины всегда славилась желанием, самоотдачей и борьбой на каждом участке поля. Благодаря этому мы можем бороться против Франции.

– Ваш прогноз на матч?

– Будет непросто, но надеюсь на положительный результат. Я не люблю прогнозировать, но рискну поставить на 1:1. Как показывает время, Украина играет лучше против команд, которые выше классом.

Матч Украина – Франция состоится 5 сентября в 21:45 по киевскому времени.

По теме:
Эстевао – самый молодой бомбардир Бразилии в отборе ЧМ
Колумбия – Боливия – 3:0. С голом Хамеса. Видео голов и обзор матча
ЗАБАРНЫЙ: «Постараемся победить Францию и занять первое место в группе»
сборная Франции по футболу сборная Украины по футболу Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу Александр Кучер
Дмитрий Вус Источник: Спорт-Экспресс Украина
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Футбол | 04 сентября 2025, 15:59 75
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала
Бленуце впервые обратился к фанатам Динамо после пророссийского скандала

Владислав гордится, что будет играть за большой клуб

Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Футбол | 04 сентября 2025, 15:43 327
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф
Динамо выступило с официальным заявлением по скандалу вокруг новичка и рф

Владислав Бленуце якобы признал свои ошибки

«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Война | 05.09.2025, 11:27
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
«Этому черту жизни не будет». Ультрас Динамо отреагировали на трансфер
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я очень доволен сегодняшней игрой»
Футбол | 05.09.2025, 13:21
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я очень доволен сегодняшней игрой»
Карло АНЧЕЛОТТИ: «Я очень доволен сегодняшней игрой»
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Футбол | 05.09.2025, 00:22
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Георгий СУДАКОВ: «В Бенфике мне сказали – тебе подарок от президента клуба»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
Лидер сборной Украины получил травму перед матчем. Ребров нашел замену
03.09.2025, 15:20 54
Футбол
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
Усик получил вызов на бой от боксера, которого сватали Кличко
04.09.2025, 00:40
Бокс
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
WBO приняла решение по Усику. Стало известно, что будет с титулом
05.09.2025, 05:44 1
Бокс
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
Динамо согласовало переход новичка, но футболист отказался ехать в Украину
04.09.2025, 07:08 15
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
Леннокс ЛЬЮИС: «Это самая большая награда. Боксер – номер один, лучший»
04.09.2025, 00:02 1
Бокс
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
Он не будет играть в команде? Суркис отреагировал на скандал с динамовцем
04.09.2025, 13:47 36
Футбол
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
Президент УЕФА: «Хотели вернуть сборные россии – началась такая истерия»
03.09.2025, 18:11 39
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем