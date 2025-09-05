Источник: колумбийского полузащитника в Динамо не будет

Київське «Динамо» не зацікавлене у трансфері колумбійського півзахисника Робіна Гонсалеса з хорватського «Вуковара».

Кандидатура 26-річного футболіста взагалі не розглядалася селекційною службою. У клубі публікації в іноземних ЗМІ назвали вигадкою, пояснивши їх спробами агентів гравця просунути свого клієнта за допомогою імені київського клубу.

Раніше портал Croatian Football повідомляв, що «Динамо» нібито готує трансфер Гонсалеса, який цього сезону провів шість матчів за «Вуковар» і забив три голи. Також у матеріалах зазначалося про інтерес до гравця з боку «Трабзонспора».

Таким чином, чутки про можливий перехід Гонсалеса в київський клуб виявилися лише медійною маніпуляцією.