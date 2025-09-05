Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: колумбийского полузащитника в Динамо не будет
Украина. Премьер лига
05 сентября 2025, 05:17 | Обновлено 05 сентября 2025, 05:37
Источник: колумбийского полузащитника в Динамо не будет

Слухи о трансфере Робина Гонсалеса оказались медийной манипуляцией

Київське «Динамо» не зацікавлене у трансфері колумбійського півзахисника Робіна Гонсалеса з хорватського «Вуковара».

Кандидатура 26-річного футболіста взагалі не розглядалася селекційною службою. У клубі публікації в іноземних ЗМІ назвали вигадкою, пояснивши їх спробами агентів гравця просунути свого клієнта за допомогою імені київського клубу.

Раніше портал Croatian Football повідомляв, що «Динамо» нібито готує трансфер Гонсалеса, який цього сезону провів шість матчів за «Вуковар» і забив три голи. Також у матеріалах зазначалося про інтерес до гравця з боку «Трабзонспора».

Таким чином, чутки про можливий перехід Гонсалеса в київський клуб виявилися лише медійною маніпуляцією.

Динамо Киев трансферы чемпионат Хорватии по футболу трансферы УПЛ
Николай Степанов Источник: Динамо Киев от Шурика
