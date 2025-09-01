Динамо нашло нового полузащитника. Киевляне готовят трансфер
Робин Гонсалес может пополнить киевский клуб
Киевское «Динамо» решило усилить полузащиту.
По информации портала Croatian Football, киевляне готовят трансфер 26-летнего колумбийского полузащитника хорватского клуба «Вуковар» Робина Гонсалеса. Конкурентом киевлян в подписании футболиста выступает турецкий клуб «Трабзонспор».
В текущем сезоне Робин Гонсалес провел шесть матчей, в которых сумел отличиться трема голами. Трансферная стоимость колумбийца оценивается в 500 тысяч евро.
Кроме этого киевское «Динамо» планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно. Клуб проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михаилу Стевановичу, который защищает цвета швейцарского «Санкт-Галлена».
Robin Gonzalez, Vukovar’s star player, has attracted concrete interest from Dynamo Kyiv and Trabzonspor, reports @lorenzooleporee.— Croatian Football (@CroatiaFooty) September 1, 2025
Gonzalez has started off his first HNL season in style, 3 goals in 3 games. #Gonzalez #Vukovar #HNL pic.twitter.com/XeCflDrMrY
