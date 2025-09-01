Динамо нашло нового полузащитника. Киевляне готовят трансфер

Киевское «Динамо» решило усилить полузащиту.

По информации портала Croatian Football, киевляне готовят трансфер 26-летнего колумбийского полузащитника хорватского клуба «Вуковар» Робина Гонсалеса. Конкурентом киевлян в подписании футболиста выступает турецкий клуб «Трабзонспор».

В текущем сезоне Робин Гонсалес провел шесть матчей, в которых сумел отличиться трема голами. Трансферная стоимость колумбийца оценивается в 500 тысяч евро.

Кроме этого киевское «Динамо» планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно. Клуб проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михаилу Стевановичу, который защищает цвета швейцарского «Санкт-Галлена».