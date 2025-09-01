Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо нашло нового полузащитника. Киевляне готовят трансфер
Украина. Премьер лига
01 сентября 2025, 21:18
2136
3

Динамо нашло нового полузащитника. Киевляне готовят трансфер

Робин Гонсалес может пополнить киевский клуб

01 сентября 2025, 21:18
2136
3
Динамо нашло нового полузащитника. Киевляне готовят трансфер
Getty Images/Global Images Ukraine. Робин Гонсалес

Киевское «Динамо» решило усилить полузащиту.

По информации портала Croatian Football, киевляне готовят трансфер 26-летнего колумбийского полузащитника хорватского клуба «Вуковар» Робина Гонсалеса. Конкурентом киевлян в подписании футболиста выступает турецкий клуб «Трабзонспор».

В текущем сезоне Робин Гонсалес провел шесть матчей, в которых сумел отличиться трема голами. Трансферная стоимость колумбийца оценивается в 500 тысяч евро.

Кроме этого киевское «Динамо» планирует усилить полузащиту в текущее трансферное окно. Клуб проявляет интерес к сербскому полузащитнику Михаилу Стевановичу, который защищает цвета швейцарского «Санкт-Галлена».

Трабзонспор Динамо Киев трансферы УПЛ трансферы
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Der Gartenzwerg
Ціна натякає, що великих сподівань тут немає
Ответить
0
c_a_p2
Чече нагадує. Той теж був надією
Цікаво де він зараз
Ответить
0
Alexander Киев
Ахахахх готуйте 2 банери диркачі, щоб із двох було видно 100% білий 🤣
Ответить
-2
