Турция в пятый раз обыграла Грузию, забив как минимум три мяча
Кварацхелия приблизился к лучшим бомбардирам в истории сборной
В первом туре группы E отборочного турнира к чемпионату мира Турция победила на выезде Грузию со счетом 3:2.
Это был седьмой поединок между командами, и в пяти из них победу одержали турки (еще была одна ничья и одно поражение).
Интересным фактом является то, что во всех победных матчах Турция забивала 3+ гола.
Матчи между сборными Турции и Грузии
- 2002: ТМ, Турция – Грузия – 3:0
- 2004: КЧС, Турция – Грузия – 1:1
- 2005: КЧС, Грузия – Турция – 2:5
- 2007: ТМ, Грузия – Турция – 1:0
- 2012: ТМ, Грузия – Турция – 1:3
- 2024: ЧЕ, Турция – Грузия – 3:1
- 2025: КЧС, Грузия – Турция – 2:3
Один из голов за сборную Грузии забил Хвича Кварацхелия. В активе игрока «ПСЖ» уже 19 забитых мячей за национальную сборную. Только Шота Арвеладзе (26) и Жорж Микаутадзе (20) имеют больше.
1 - Gürcistan'a rakip olduğu yedi maçı beşini kazanan Türkiye (1B 1M), bu galibiyetlerin tamamında en az üçer gol attı. Otomatik. pic.twitter.com/p8fjw39jhS— OptaCan (@OptaCan) September 4, 2025
Khvicha Kvaratskhelia has scored 19 goals for Georgia.— StatMuse FC (@statmusefc) September 4, 2025
Only Shota Arveladze (26) and Georges Mikautadze (20) have scored more for the national team. pic.twitter.com/yVTlfTM8sT
