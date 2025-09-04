Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Турция в пятый раз обыграла Грузию, забив как минимум три мяча
Чемпионат мира
Турция в пятый раз обыграла Грузию, забив как минимум три мяча

Кварацхелия приблизился к лучшим бомбардирам в истории сборной

Турция в пятый раз обыграла Грузию, забив как минимум три мяча
В первом туре группы E отборочного турнира к чемпионату мира Турция победила на выезде Грузию со счетом 3:2.

Это был седьмой поединок между командами, и в пяти из них победу одержали турки (еще была одна ничья и одно поражение).

Интересным фактом является то, что во всех победных матчах Турция забивала 3+ гола.

Матчи между сборными Турции и Грузии

  • 2002: ТМ, Турция – Грузия – 3:0
  • 2004: КЧС, Турция – Грузия – 1:1
  • 2005: КЧС, Грузия – Турция – 2:5
  • 2007: ТМ, Грузия – Турция – 1:0
  • 2012: ТМ, Грузия – Турция – 1:3
  • 2024: ЧЕ, Турция – Грузия – 3:1
  • 2025: КЧС, Грузия – Турция – 2:3

Один из голов за сборную Грузии забил Хвича Кварацхелия. В активе игрока «ПСЖ» уже 19 забитых мячей за национальную сборную. Только Шота Арвеладзе (26) и Жорж Микаутадзе (20) имеют больше.

ЧМ-2026 по футболу сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу статистика Хвича Кварацхелия Шота Арвеладзе Жорж Микаутадзе
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
