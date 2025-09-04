Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  С кем сыграет Олейникова? Известны пары 1/4 финала турнира WTA 125 в Монтре
04 сентября 2025, 22:18
5 сентября Александра поборется против Симоны Вальтерт на соревнованиях в Швейцарии

Instagram. Александра Олейникова

На грунтовом турнире WTA 125 в Монтре (Швейцария) определены пары 1/4 финала.

Выступления на швейцарских соревнованиях продолжает и одна украинская теннисистка – Александра Олейникова.

Олейникова в нижней части сетки уже прошла вторую сеяную Майяр Шериф и квалифайера Теодору Костович. Ее следующей соперницей будет Симона Вальтерт, которая посеяна под седьмым номером.

Если Олейниковой удастся одолеть Вальтерт, то в полуфинале украинка поборется либо против Дарьи Семенистой, либо против Анки Тодони.

В четвертьфиналах в верхней части сетки сойдутся Майя Хвалинская и Аранча Рус, Андреа Ласаро Гарсия и Юлия Грабер.

Четвертьфиналы в Монтре состоятся в пятницу, 5 сентября. Олейникова начнет поединок против Вальтерт ориентировочно в 14:30 по Киеву.

WTA 125 Монтре. Пары 1/4 финала

Верхняя часть сетки

Майя Хвалиньска – Аранча Рус [8]
Андреа Ласаро Гарсия – Юлия Грабер [6]

Нижняя часть сетки

Дарья Семенистая [5] – Анка Тодони [4]
Симона Вальтерт [7] – Александра Олейникова

Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Комментарии 1
Vitaly Kozak
Вперед, Олександра! За перемогою! Сподіваюсь, що й інші дівчата - Катаріна, Софія, Анастасія, Катерина, Дарія, Адріана у своїх чвертьфіналах турнірів ITF тебе підтримають.
Ответить
0
