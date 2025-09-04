С кем сыграет Олейникова? Известны пары 1/4 финала турнира WTA 125 в Монтре
5 сентября Александра поборется против Симоны Вальтерт на соревнованиях в Швейцарии
На грунтовом турнире WTA 125 в Монтре (Швейцария) определены пары 1/4 финала.
Выступления на швейцарских соревнованиях продолжает и одна украинская теннисистка – Александра Олейникова.
Олейникова в нижней части сетки уже прошла вторую сеяную Майяр Шериф и квалифайера Теодору Костович. Ее следующей соперницей будет Симона Вальтерт, которая посеяна под седьмым номером.
Если Олейниковой удастся одолеть Вальтерт, то в полуфинале украинка поборется либо против Дарьи Семенистой, либо против Анки Тодони.
В четвертьфиналах в верхней части сетки сойдутся Майя Хвалинская и Аранча Рус, Андреа Ласаро Гарсия и Юлия Грабер.
Четвертьфиналы в Монтре состоятся в пятницу, 5 сентября. Олейникова начнет поединок против Вальтерт ориентировочно в 14:30 по Киеву.
WTA 125 Монтре. Пары 1/4 финала
Верхняя часть сетки
Майя Хвалиньска – Аранча Рус [8]
Андреа Ласаро Гарсия – Юлия Грабер [6]
Нижняя часть сетки
Дарья Семенистая [5] – Анка Тодони [4]
Симона Вальтерт [7] – Александра Олейникова
