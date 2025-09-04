Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
Экс-защитник сборной Украины: «С французами украинцы не будут обречены»

Сергей Дирявка убежден, что наши во Вроцлаве сыграют достойно

Экс-защитник сборной Украины: «С французами украинцы не будут обречены»
ФК Гірник-Спорт. Сергей Дирявка

Бывший игрок национальной сборной Украины Сергей Дирявка в беседе с корреспондентом Sport.ua поделился своими ожиданиями от противостояния в польском Вроцлаве подопечных Сергея Реброва с французами в отборе на ЧМ 2026:

– Я не знаю чем это объяснить, но в спаренных матчах наша главная команда, всегда лучше играет в первом. Возможно, еще недостаточно интенсивности на два противостояния, однако это уже вопрос к тренерскому штабу. Потому чувствую, что во Вроцлаве украинцы сыграют достойно.

– А в роли оракула не хотите себя попробовать?

– Не вижу в этом смысла. Потому что можно победить, но о таком матче хочется забыть как можно быстрее, с другой стороны, часто бывает, что после поражения болельщики устраивают игрокам овацию. Знаю только, что наши ребята не разочаруют.

– Тогда у кого по вашему мнению во Вроцлаве будет больше шансов склонить чашу весов на свою сторону?

– Конечно, французы – фавориты, поэтому подбору исполнителей, которые есть в этой сборной, можно только позавидовать. Но повторяю: я не считаю подопечных Сергея Реброва обреченными.

– Тем временем украинские клубы провалились в еврокубках, а наши сборники, выступающие за границей травмированы, или не имеют достаточной игровой практики.

– Я бы на это не обращал внимания. Если ты – профессионал, то при любых обстоятельствах должен собраться и продемонстрировать свой максимум, по крайней мере, хотя бы в одном из спаренных матчей. Тем более что поединок с Францией это замечательная витрина, где можно «засветиться» и попасть на заметку именитых клубов. Этим шансом нужно обязательно воспользоваться.

– Какие факторы могут повлиять на исход завтрашнего поединка?

– Прежде всего, как наши сыграют в обороне. За центральную зону я спокоен: Илья Забарный и Николай Матвиенко – не подведут, а вот фланги. Ведь французы могут использовать всю ширину поля. Во-вторых, многое будет весить, как украинцы в переходной фазе будут действовать против мяча, потому что от этого будет зависеть насколько эффективными будут контрвыпады. Тем более, что защита французов не выглядит непроходимой.
Я настроен оптимистично и хочу пожелать украинской сборной максимальной настроенности и продемонстрировать свои лучшие качества.

Сергей Дирявка сборная Украины по футболу сборная Франции по футболу Франция - Украина ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров
