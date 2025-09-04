Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  3. Лион выходит на африканский рынок с новым партнером
Азартные игры
04 сентября 2025, 15:05
Лион выходит на африканский рынок с новым партнером

Клуб запускает онлайн и офлайн проекты для фанатов на континенте

iStock

Букмекерская компания PariPesa стала официальным партнером ФК «Олимпик Лион» по ставкам в Африке.

Союз обещает объединить футбольное мастерство и инновации, открывая новые возможности для болельщиков по всему континенту.

Болельщиков ждут эксклюзивные ко-брендовые кампании, закулисный контент, VIP-матчи, цифровые активации и специальные розыгрыши.

Совместные инициативы охватят онлайн и офлайн-мероприятия, ориентированные на африканскую фан-базу клуба.

