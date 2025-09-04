Лион выходит на африканский рынок с новым партнером
Клуб запускает онлайн и офлайн проекты для фанатов на континенте
Букмекерская компания PariPesa стала официальным партнером ФК «Олимпик Лион» по ставкам в Африке.
Союз обещает объединить футбольное мастерство и инновации, открывая новые возможности для болельщиков по всему континенту.
Болельщиков ждут эксклюзивные ко-брендовые кампании, закулисный контент, VIP-матчи, цифровые активации и специальные розыгрыши.
Совместные инициативы охватят онлайн и офлайн-мероприятия, ориентированные на африканскую фан-базу клуба.
