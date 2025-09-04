Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
04 сентября 2025, 13:59
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2025

Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Коллаж Sport.ua

В ночь на 5 сентября американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 4) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В полуфинале американка сыграет против первой сеяной Арины Соболенко (WTA 1). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Это будет десятая встреча соперниц. Счет 7:2 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в финале мейджора в Нью-Йорке поборется либо против Наоми Осаки, либо против Аманды Анисимовой.

Арина Соболенко Джессика Пегула смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
