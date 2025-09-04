Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/2 финала US Open 2025
В ночь на 5 сентября американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 4) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В полуфинале американка сыграет против первой сеяной Арины Соболенко (WTA 1). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.
Это будет десятая встреча соперниц. Счет 7:2 в пользу Соболенко.
Победительница противостояния в финале мейджора в Нью-Йорке поборется либо против Наоми Осаки, либо против Аманды Анисимовой.
