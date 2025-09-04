Арина Соболенко – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В ночь на 5 сентября американская теннисистка Джессика Пегула (WTA 4) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В полуфинале американка сыграет против первой сеяной Арины Соболенко (WTA 1). Поединок состоится первым запуском вечерней сессии на корте имени Артура Эша. Ориентировочное время начала матча – 02:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет десятая встреча соперниц. Счет 7:2 в пользу Соболенко.

Победительница противостояния в финале мейджора в Нью-Йорке поборется либо против Наоми Осаки, либо против Аманды Анисимовой.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА