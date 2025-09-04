Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Литва U-21 – Украина U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
Евро U21
Литва U21
05.09.2025 19:00 - : -
УКРАИНА U21
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Молодежные турниры
04 сентября 2025, 11:46 | Обновлено 04 сентября 2025, 12:32
92
0

Литва U-21 – Украина U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 5 сентября в 19:00 матч 1-го тура отбора к молодежному ЧЕ

Литва U-21 – Украина U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
Коллаж Sport.ua

Молодежная сборная Украины U-21 стартует в квалификации Евро-2027 U-21.

5 сентября в 19:00 встречаются сборные команды Литвы U-21 и Украины U-21

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в литовском городе Друскининкай на местном стадионе.

Команда Унаи Мельгосы стартует в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21.

В группе H выступают команды Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы, Украины.

Победитель квартета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале УАФ

Инфографика

По теме:
Где смотреть онлайн матч квалификации Евро-2027 Литва U-21 – Украина U-21
Литва U-21 – Украина U-21. Прогноз и анонс на матч квалификации Евро-2027
ФОТО. Интенсивная работа. Как молодежка U-21 готовится к отбору на ЧЕ-2027
чемпионат Европы по футболу U-21 сборная Литвы по футболу U-21 сборная Украины по футболу U-21 Литва - Украина смотреть онлайн
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
