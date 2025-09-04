Молодежная сборная Украины U-21 стартует в квалификации Евро-2027 U-21.

5 сентября в 19:00 встречаются сборные команды Литвы U-21 и Украины U-21

Игра пройдет в литовском городе Друскининкай на местном стадионе.

Команда Унаи Мельгосы стартует в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21.

В группе H выступают команды Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы, Украины.

Победитель квартета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.

Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале УАФ

