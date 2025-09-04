Литва U-21 – Украина U-21. Квалификация Евро-2027. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 5 сентября в 19:00 матч 1-го тура отбора к молодежному ЧЕ
Молодежная сборная Украины U-21 стартует в квалификации Евро-2027 U-21.
5 сентября в 19:00 встречаются сборные команды Литвы U-21 и Украины U-21
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в литовском городе Друскининкай на местном стадионе.
Команда Унаи Мельгосы стартует в квалификации чемпионата Европы 2027 U-21.
В группе H выступают команды Хорватии, Венгрии, Турции, Литвы, Украины.
Победитель квартета напрямую попадет на ЧЕ U-21. Также путевку получит лучшая вторая команда среди 9 групп. Еще 8 команд, занявших вторые места, будут играть плей-офф за выход на Евро-2027 U-21.
Видеотрансляция матча проводится на официальном YouTube-канале УАФ
