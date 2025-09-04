Кумир Рамос и пример Михавко: путь в Киев новичка Динамо

Одним из последних «летних» новичков киевского «Динамо» стал правый центральный защитник 23-летний Василий Буртник из тернопольской «Нивы», который будет выступать на правах аренды за чемпиона.

Взлет Буртника не имеет аналогов, ведь в своей предыдущей команде – «Ниве» он провел в Первой лиге только четыре поединка, а до этого сезон защищал цвета второлиговой ивано-франковской «Реверы 1908», в сборных Украины разных возрастных групп не был задействован.

Sport.ua пообщался с людьми, которые имели отношение к становлению этого футболиста.

Роман Буртник (отец): «Было желание, чтобы сын пошел дальше меня»

– Его первыми тренерами из Городенковской ДЮСШ, что в Ивано-Франковской области, были Юрий Гавриш и Михаил Кривко. Я только приветствовал увлечение сына футболом, ведь долгое время играл на позиции центрального защитника за городенковский «Пробой», залещицкий «Днестр», сторожинецкое «Подгорье», сборную «Трудовых резервов», которую возглавляли наставники Вадим Белоцерковский и Виктор Красношапка. Но дальше с большим футболом не сложилось, поэтому мечтал, чтобы сын пошел дальше меня.

– Какую черту характера Василия вы бы отметили?

– Он – неуступчивый, как бы трудно ни было, но он постепенно преодолевал очередные вершины. На его пути были травмы, хватало и специалистов, которые не верили в него и советовали заняться чем-то другим. Но трудности только закаляли Василия, он становился сильнее.

– Кто, кроме первых тренеров, сыграл важную роль в его становлении?

– Тарас Павлиш из львовского училища физкультуры, Андрей Нестерук и Андрей Лахнюк из «ФК «Вильховцы» – одного из сильнейших на Прикарпатье, Юрий Вирт, который поверил в его возможности и пригласил в перволиговую «Ниву».

– Кто для сына служил образцом, как футболист?

– Легендарный испанец Серхио Рамос. Беря с него пример, Василий даже выступал под 4 номером, как и защитник «Реала». Когда же этот номер был занят, то брал себе тот, где обязательно была четверка: в «Ниве» – 94, в «Динамо» – 14. Как и Рамос не любил проигрывать, всегда был настроен по максимуму.

– Сын уже рассказывал, как его встретили в «Динамо»?

– Нет, ведь после календарного матча «Нивы» с «Агробизнесом» он поехал в Киев пройти медосмотр и через несколько часов подписал контракт и вернулся в Ивано-Франковск. А уже 4 сентября, когда динамовцы возобновят тренировочный процесс, он и познакомится с новыми одноклубниками.

Конечно, мы сами шокированы новым вызовом в карьере сына, ведь о таком можно только мечтать. А больше всего переходу Василия в «Динамо» обрадовался младший брат – 16-летний Иван, который играет за спортшколу «Прикарпатье» в своей возрастной группе.

Тарас Павлиш (тренер львовского УФК): «Отец Буртника только один раз обратился с просьбой»:

– Буртника я взял на заметку на одном из турниров в Ивано-Франковске, когда он учился в седьмом классе. Поговорил с его тренерами, отцом, которые дали согласие на его обучение во Львове. В семье Василий имел поддержку, и за почти пять лет обучения отец, для которого спортивный принцип всегда был на первом месте в отношениях тренера с подопечным, только один раз обратился с просьбой.

На всеукраинском турнире в Жовкве Василий серьезно травмировался. И когда отец через несколько часов примчался из Городенки во Львов и мы пересеклись в палате, где лежал его сын, он только поинтересовался: «Вы Василия не избавитесь, оставите его в училище?» Я только протянул ему руку и ответил: «Все будет хорошо, увидите, что сын будет играть за серьезную команду». Как видите, сбылось.

Сначала из-за невысокого роста играл на правом фланге защиты и в опорной зоне полузащиты, потому что был цепким. А уже в старших классах, когда подрос, был переведен в центр обороны.

Постепенно стал одним из лидеров команды.

– А из той группы кто-то сейчас выступает в Премьер-лиге?

– Роман Дидык играет за ЛНЗ, Денис Слюсар – в «Русе», а Сергей Стень – в «Вересе». Надеюсь, что не за горами и дебют Буртника.

Кстати, несколько дней назад мне позвонил владелец «Нивы» Роман Михайлив – предыдущей команды Буртника и поздравил с тем, что еще один мой воспитанник будет играть в элите. Я поблагодарил и поймал себя на мысли, что именно Михайлив посоветовал киевским селекционерам обратить внимание на Буртника. В столичном клубе прислушались, потому что помнили, что по его рекомендации в «Динамо» оказался Тарас Михавко, который в августе впервые получил вызов в национальную сборную Украины.

– Почему Буртник значительно раньше не дебютировал в более именитых командах?

– Я знаю, что он был на просмотре в «Карпатах», что им интересовалась «Буковина». Возможно, «Ревера 1908» слишком много хотела за его трансфер.

Юрий Вирт (главный тренер «Нивы»: «Динамо» сыграло на опережение»

– «Ниве» нужен был квалифицированный центральный защитник, и я позвонил своему старому знакомому Павлишу, не запомнился ли ему кто-нибудь из игроков этого амплуа? Он и порекомендовал обратить внимание на своего воспитанника – Буртника, который выступал за «Реверу 1908». Я взялся за сбор информации, был в курсе, что «Ревера 1908» может сойти с дистанции. Когда спросил у Василия, не хотел бы он попробовать свои силы в «Ниве», то мне понравилось, что он даже не стал интересоваться финансовыми условиями, а сразу дал согласие. Потому что понимал, что этот переход будет способствовать его прогрессу.

– Чем запомнился новичок во время первого сбора?

– Его стихия – единоборства, не боится силовой борьбы, умело действует на «втором этаже». Вот и в последнем матче за «Ниву» сумел нейтрализовать гренадера «Агробизнеса» Максима Войтиховского.

И еще бы я отметил его умение начинать атаку. Сделать точную диагональную передачу метров на 70 – никаких проблем.

– Сколько времени понадобится Буртнику, чтобы закрепиться в «Динамо»?

– Думаю, что ему неделя-другая для адаптации будет необходима. Все же, в УПЛ – требования выше, чем в Первой лиге. Но хорошо, что Василий присоединился к «Динамо» во время паузы в чемпионате и будет больше возможностей для притирки. Главное, что его новые вызовы не пугают, а острая конкуренция за попадание для начала в заявку только будет стимулировать неустанно совершенствоваться.