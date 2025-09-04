Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
04 сентября 2025, 01:33
ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажигает на пляжах Бразилии. Огонь

Марьяна Карабина раздает красоты на Копакабане

ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажигает на пляжах Бразилии. Огонь
Instagram. Марьяна Карабина

Возлюбленная футболиста «Карпат» Ярослава Карабина подогревает соцсети горячими фото из Бразилии.

Фитнес-тренер Марьяна Карабина демонстрирует формы на пляжах Рио-де-Жанейро в футболке сборной, собирая шквал комплиментов: «Ну это поджог», «Амазонка», «Телефон загорелся», – пишут ее подписчики.

После свадьбы с 22-летним форвардом «Карпат» эффектная брюнетка много путешествует, а теперь зажигает на Копакабане.

На яхте в Рио она пошутила: «Не выгораю, а загораю».

Максим Лапченко
