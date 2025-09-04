ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажигает на пляжах Бразилии. Огонь

Возлюбленная футболиста «Карпат» Ярослава Карабина подогревает соцсети горячими фото из Бразилии.

Фитнес-тренер Марьяна Карабина демонстрирует формы на пляжах Рио-де-Жанейро в футболке сборной, собирая шквал комплиментов: «Ну это поджог», «Амазонка», «Телефон загорелся», – пишут ее подписчики.

После свадьбы с 22-летним форвардом «Карпат» эффектная брюнетка много путешествует, а теперь зажигает на Копакабане.

На яхте в Рио она пошутила: «Не выгораю, а загораю».