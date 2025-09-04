Другие новости04 сентября 2025, 01:33 | Обновлено 04 сентября 2025, 01:35
ФОТО. Жена футболиста УПЛ зажигает на пляжах Бразилии. Огонь
Марьяна Карабина раздает красоты на Копакабане
04 сентября 2025, 01:33 | Обновлено 04 сентября 2025, 01:35
Возлюбленная футболиста «Карпат» Ярослава Карабина подогревает соцсети горячими фото из Бразилии.
Фитнес-тренер Марьяна Карабина демонстрирует формы на пляжах Рио-де-Жанейро в футболке сборной, собирая шквал комплиментов: «Ну это поджог», «Амазонка», «Телефон загорелся», – пишут ее подписчики.
После свадьбы с 22-летним форвардом «Карпат» эффектная брюнетка много путешествует, а теперь зажигает на Копакабане.
На яхте в Рио она пошутила: «Не выгораю, а загораю».
