Спорт. директор Сандерленда: «На этом этапе карьеры Русину важно играть»

Украинский форвард Назарий Русин присоединился к Арке Гдыня на правах аренды из английского Сандерленда.

26-летний игрок перешел в команду Экстракласы, высшего дивизиона Польши. Арендный контракт действует до конца сезона 2025/26.

Спортивный директор английского клуба Кристиан Спикман отметил:

«На этом этапе карьеры для Назара крайне важно играть в матчах. Мы тщательно работали, чтобы найти для него подходящую возможность в этом сезоне, и я знаю, что он с нетерпением ждет новых вызовов. Он естественно покидает клуб с нашими наилучшими пожеланиями, и мы желаем ему успехов в Арке».

После прибытия в «Сандерленд» из луганской «Зори» в сентябре 2023 года Русин провел за «черных котов» 32 матча и забил 2 гола, а также находился в аренде в хорватском клубе «Хайдук».