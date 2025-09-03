Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
03 сентября 2025, 23:59 |
ФОТО. Тренировка сборной Украины. День второй: наращивание активности

Команда Сергея Реброва продолжает подготовку в польском городе Опаленице

УАФ

Сборная Украины продолжает подготовку в Польше к двум стартовым матчам квалификации чемпионата мира 2026.

Во второй день сборов, 3 сентября, украинская команда нарастила активность в тренировочных занятиях.

Сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут находиться в польском городе Опаленице до 4 сентября.

После этого команда отправится во Вроцлав на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября).

После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана (игра 9 сентября в Баку).

Сергей Ребров сборная Украины по футболу тренировка Украина - Франция ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
