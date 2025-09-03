ФОТО. Тренировка сборной Украины. День второй: наращивание активности
Команда Сергея Реброва продолжает подготовку в польском городе Опаленице
Сборная Украины продолжает подготовку в Польше к двум стартовым матчам квалификации чемпионата мира 2026.
Во второй день сборов, 3 сентября, украинская команда нарастила активность в тренировочных занятиях.
Сине-желтые под руководством Сергея Реброва будут находиться в польском городе Опаленице до 4 сентября.
После этого команда отправится во Вроцлав на первый матч отбора к ЧМ-2026 – против Франции (5 сентября).
После встречи с Францией сборная Украины будет готовиться в Польше, а 7 сентября запланирован перелет в столицу Азербайджана (игра 9 сентября в Баку).
ФОТО. Тренировка сборной Украины. День второй: наращивание активности
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Хиггинс заявил, что пройдет бой с Уордли
Владислав Бленуце перешел в киевский клуб