Роналду и Месси. Кто идет за ними в списке бомбардиров своих сборных?
Как выглядит объединенный рейтинг бомбардиров Португалии и Аргентины?
Чемпионат мира 2026 года может стать следующим, где сыграют Криштиану Роналду и Лионель Месси.
Этих двух легендарных футболистов постоянно сравнивают по различным показателям эффективности на поле.
А как выглядят на фоне Роналду и Месси другие футболисты сборных Португалии и Аргентины?
Объединим лучших бомбардиров двух сборных в один рейтинг. Если не учитывать Роналду (138) и Месси (112), результативность которых заоблачная, то лучшим является Габриэль Батистута, забивший 55 голов за сборную Аргентины.
Лучшим среди португальцев является Паулета, в активе которого 47 забитых мячей за национальную сборную своей страны.
Лучшие бомбардиры сборных Португалии и Аргентины
- 138 – Криштиану Роналду (Португалия)
- 112 – Лионель Месси (Аргентина)
- 55 – Габриэль Батистута (Аргентина)
- 47 – Паулета (Португалия)
- 41 – Эйсебио (Португалия)
- 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
- 35 – Эрнан Креспо (Аргентина)
- 32 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
- 32 – Диего Марадона (Аргентина)
- 32 – Луис Фигу (Португалия)
- 31 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
- 31 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
- 29 – Нуну Гомеш (Португалия)
- 27 – Элдер Поштига (Португалия)
- 26 – Руи Кошта (Португалия)
