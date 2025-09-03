Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Роналду и Месси. Кто идет за ними в списке бомбардиров своих сборных?
03 сентября 2025, 23:41
Роналду и Месси. Кто идет за ними в списке бомбардиров своих сборных?

Как выглядит объединенный рейтинг бомбардиров Португалии и Аргентины?

Роналду и Месси. Кто идет за ними в списке бомбардиров своих сборных?
Getty Images/Global Images Ukraine

Чемпионат мира 2026 года может стать следующим, где сыграют Криштиану Роналду и Лионель Месси.

Этих двух легендарных футболистов постоянно сравнивают по различным показателям эффективности на поле.

А как выглядят на фоне Роналду и Месси другие футболисты сборных Португалии и Аргентины?

Объединим лучших бомбардиров двух сборных в один рейтинг. Если не учитывать Роналду (138) и Месси (112), результативность которых заоблачная, то лучшим является Габриэль Батистута, забивший 55 голов за сборную Аргентины.

Лучшим среди португальцев является Паулета, в активе которого 47 забитых мячей за национальную сборную своей страны.

Лучшие бомбардиры сборных Португалии и Аргентины

  1. 138 – Криштиану Роналду (Португалия)
  2. 112 – Лионель Месси (Аргентина)
  3. 55 – Габриэль Батистута (Аргентина)
  4. 47 – Паулета (Португалия)
  5. 41 – Эйсебио (Португалия)
  6. 41 – Серхио Агуэро (Аргентина)
  7. 35 – Эрнан Креспо (Аргентина)
  8. 32 – Лаутаро Мартинес (Аргентина)
  9. 32 – Диего Марадона (Аргентина)
  10. 32 – Луис Фигу (Португалия)
  11. 31 – Гонсало Игуаин (Аргентина)
  12. 31 – Анхель Ди Мария (Аргентина)
  13. 29 – Нуну Гомеш (Португалия)
  14. 27 – Элдер Поштига (Португалия)
  15. 26 – Руи Кошта (Португалия)
ФОТО. Тренировка сборной Украины. День второй: наращивание активности
ВАНАТ: «Кажется, что после сборной мне ехать в Киев. А уже не надо»
ВИДЕО. Судаков и Ванат дали интересные интервью в лагере сборной Украины
