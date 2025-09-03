Четверка из АПЛ и Реал возглавили антирейтинг убытков в трансферное окно
Наибольший отрицательный баланс имеет лондонский «Арсенал»
С приходом осени трансферное окно в топ-5 европейских лигах подошло к концу.
Лидером по убыткам в межсезонье стал лондонский «Арсенал» с отрицательным балансом в -283 миллиона евро (прибыль: 10 млн, расходы: 293 млн).
В топ-3 антирейтинга вошли еще две английские команды: «Ливерпуль» (-262 млн: 219-483) и «Тоттенхэм» (-169 млн: 42-211).
В пятерку самых убыточных клубов также попали «Манчестер Юнайтед» (-177 млн: 74-251) и мадридский «Реал» (-166 млн: 2-168).
Новичок АПЛ, «Сандерленд», оказался на шестой позиции с отрицательным балансом в -137 млн (51-188).
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Жирона хотела подписать Лунина в последние часы трансферного окна
Алекс Бальде не сыграет с «Ньюкаслом» из-за травмы