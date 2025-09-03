Четверка из АПЛ и Реал возглавили антирейтинг убытков в трансферное окно

С приходом осени трансферное окно в топ-5 европейских лигах подошло к концу.

Лидером по убыткам в межсезонье стал лондонский «Арсенал» с отрицательным балансом в -283 миллиона евро (прибыль: 10 млн, расходы: 293 млн).

В топ-3 антирейтинга вошли еще две английские команды: «Ливерпуль» (-262 млн: 219-483) и «Тоттенхэм» (-169 млн: 42-211).

В пятерку самых убыточных клубов также попали «Манчестер Юнайтед» (-177 млн: 74-251) и мадридский «Реал» (-166 млн: 2-168).

Новичок АПЛ, «Сандерленд», оказался на шестой позиции с отрицательным балансом в -137 млн (51-188).