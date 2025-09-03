Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Он скинул фото». Ванат рассказал, как Цыганков убедил уйти из Динамо
Испания
03 сентября 2025, 23:42 |
Владислав присоединился к «Жироне»

ФК Жирона. Владислав Ванат

Нападающий сборной Украины Владислав Ванат рассказал, как Виктор Цыганков повлиял на его трансфер из «Динамо» в «Жирону».

«За несколько дней до трансфера мы переписывались, он дал положительный отзыв. Он мне скинул видео из раздевалки – на каждом шкафчике была написана фамилия. Рядом с Цыганковым было свободно и он мне сказал: «Скоро здесь будет твоя фамилия», – сказал Ванат.

В прошлом сезоне Ванат провел 45 матчей, забил 21 гол и сделал девять ассистов. Владислав стал лучшим бомбардиром УПЛ 2024/25.

На днях каталонская «Жирона» официально объявила о подписании украинского нападающего киевского «Динамо» Владислава Ваната.

Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
