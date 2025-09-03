«Хойлунд убит горем». Игрок хотел быть в МЮ, считает, что лучше Шешко

По информации The Athletic, форвард Расмус Хойлунд не имеет ничего против Наполи, куда перешел на правах аренды, однако игрок хотел остаться в Манчестер Юнайтед.

Сообщается, что датчанин буквально «убит горем», потому что мечтал выступать за Манчестер Юнайтед и считает, что является более сильным нападающим, чем Беньямин Шешко, которого купили за 75 миллионов.

Однако Хойлунду на тренировках не дали показать себя в сравнении с Шешко и попросили перейти в Наполи.

Неаполитанский клуб через год сможет выкупить игрока за 44 миллиона евро.

В прошлом сезоне Расмус забил 10 голов.