«Хойлунд убит горем». Игрок хотел быть в МЮ, считает, что лучше Шешко
Игрок перешел в Наполи
По информации The Athletic, форвард Расмус Хойлунд не имеет ничего против Наполи, куда перешел на правах аренды, однако игрок хотел остаться в Манчестер Юнайтед.
Сообщается, что датчанин буквально «убит горем», потому что мечтал выступать за Манчестер Юнайтед и считает, что является более сильным нападающим, чем Беньямин Шешко, которого купили за 75 миллионов.
Однако Хойлунду на тренировках не дали показать себя в сравнении с Шешко и попросили перейти в Наполи.
Неаполитанский клуб через год сможет выкупить игрока за 44 миллиона евро.
В прошлом сезоне Расмус забил 10 голов.
