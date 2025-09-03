ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ простился с игроком, вошедшим в историю Полесья
Богдан Кушниренко получил статус свободного агента
Черкасский ЛНЗ официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским полузащитником Богданом Кушниренко. Об этом пишет клубная пресс-служба.
«Спасибо за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.
По официальной информации, Богдан и руководство «фиолетовых» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. О причинах такого решения не сообщается.
Кушниренко перешел в ЛНЗ в январе 2025 года на правах свободного агента. До черкасского этапа карьеры хавбек в течение трех лет выступал за Полесье, где вписал себя в историю как автор первого забитого мяча клуба в еврокубках.
В нынешнем сезоне 29-летний Кушниренко провел за ЛНЗ два поединка. Во второй части прошедшей кампании-2024/25 отыграл 8 матчей, не отличаясь результативными действиями.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Бленуце перешел в киевский клуб
Илья Крупский мог стать футболистом киевского клуба