  ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ простился с игроком, вошедшим в историю Полесья
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 16:32
ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ простился с игроком, вошедшим в историю Полесья

Богдан Кушниренко получил статус свободного агента

ОФИЦИАЛЬНО. ЛНЗ простился с игроком, вошедшим в историю Полесья
ФК ЛНЗ. Богдан Кушниренко

Черкасский ЛНЗ официально объявил о прекращении сотрудничества с опытным украинским полузащитником Богданом Кушниренко. Об этом пишет клубная пресс-служба.

«Спасибо за вклад в развитие команды и желаем успехов в дальнейшей карьере», – говорится в сообщении.

По официальной информации, Богдан и руководство «фиолетовых» договорились о расторжении контракта по обоюдному согласию. О причинах такого решения не сообщается.

Кушниренко перешел в ЛНЗ в январе 2025 года на правах свободного агента. До черкасского этапа карьеры хавбек в течение трех лет выступал за Полесье, где вписал себя в историю как автор первого забитого мяча клуба в еврокубках.

В нынешнем сезоне 29-летний Кушниренко провел за ЛНЗ два поединка. Во второй части прошедшей кампании-2024/25 отыграл 8 матчей, не отличаясь результативными действиями.

Богдан Кушниренко ЛНЗ Черкассы Украинская Премьер-лига расторжение контракта чемпионат Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
