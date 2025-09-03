Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Владислав ВАНАТ: «Говорят, что я псих. А посмотрите, как Суарес играет»
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 17:55 | Обновлено 03 сентября 2025, 18:11
Владислав ВАНАТ: «Говорят, что я псих. А посмотрите, как Суарес играет»

Форвард подтвердил, что пытается выводить соперников из себя

Владислав ВАНАТ: «Говорят, что я псих. А посмотрите, как Суарес играет»
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Новичок Жироны Владислав Ванат согласен с тем, что иногда провоцирует соперников и использует «грязные» приемы, но считает это нормальным.

«Провокации на поле? Все думают, что я псих какой-то или кто. На поле иногда нужно эмоции показать. Если защитник 195 сантиметров там, я меньше намного, то нужно заставить ошибаться. Могу где-то ударить, бывало такое».

«Посмотрите на Луиса Суареса или Диего Косту. Что они делали на поле – намного хуже, чем я себя вели. Но добивались успеха на поле. Ну псих и псих, пусть называют», – сказал Ванат.

Игрок на днях перебрался в испанскую команду из Динамо за 17 миллионов евро, однако дебютировать сможет лишь после завершения паузы на матчи сборных.

Владислав Ванат Динамо Киев Жирона Ла Лига
Иван Зинченко Источник: ФК Динамо Киев
MaximusOne
Ну ти і зрівняв сам знаєш що з чим.
Leon Killer
Кто ты,а кто Суарес? Шапаренко наверное Винисиус?
0
contr
Довбойоб-клоун ! Іспанія не Україна ! Там якщо не гравці відпиздять то судді зачмирять за такі провокації ! І Суркіс не допоможе ☝️
-2
Alexander Киев
тебе і до... бом називають, але ти чомусь пригадав тільки псих 
-3
AK.228
Ну тебе до них еще ооооооочень далеко))
В матче с Пафосом тебя высокий защитник Лискасен буцал как ребенка 
-3
Dynamo1927
Владислав, это было бы супер если бы ты дорос до высот Луиса Суареса. Только удачи, дерзай! Лично я не против если ты будешь кусать соперников и забивать много мячей!!!!
Динамо Кива
Моя собака играет лучше в футбол чем ты бывший мусорило
-5
kadaad .
Да ты клоун!
-5
Пафосный еврей
Пафосный ты 🤡
-5
