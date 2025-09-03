Владислав ВАНАТ: «Говорят, что я псих. А посмотрите, как Суарес играет»
Форвард подтвердил, что пытается выводить соперников из себя
Новичок Жироны Владислав Ванат согласен с тем, что иногда провоцирует соперников и использует «грязные» приемы, но считает это нормальным.
«Провокации на поле? Все думают, что я псих какой-то или кто. На поле иногда нужно эмоции показать. Если защитник 195 сантиметров там, я меньше намного, то нужно заставить ошибаться. Могу где-то ударить, бывало такое».
«Посмотрите на Луиса Суареса или Диего Косту. Что они делали на поле – намного хуже, чем я себя вели. Но добивались успеха на поле. Ну псих и псих, пусть называют», – сказал Ванат.
Игрок на днях перебрался в испанскую команду из Динамо за 17 миллионов евро, однако дебютировать сможет лишь после завершения паузы на матчи сборных.
