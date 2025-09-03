«Его подписали в 23:59». Посредник рассказал, как Динамо приобрело Бленуце
Аркадий Запороженный поделился деталями трансфера
Известный агент Аркадий Запорожану, который выступил посредником в трансфере румынского форварда Владислава Бленуце в киевское «Динамо», рассказал подробности громкого перехода:
«Да, этот трансфер был осуществлен быстро. Да, вы правы, трансфер стал возможен только после того, как киевское «Динамо» продало Ваната в «Жирону».
Я подписал документы и поставил свои инициалы на всем. Было приятно вести переговоры с Адрианом Митителу, все прошло очень хорошо.
Да, Владислава Бленуце подписали в 23:59, это правда. Это как будто Влад забил победный гол на 120-й минуте дополнительного времени».
