Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. «Его подписали в 23:59». Посредник рассказал, как Динамо приобрело Бленуце
Украина. Премьер лига
03 сентября 2025, 18:17 |
Аркадий Запороженный поделился деталями трансфера

Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Бленуце

Известный агент Аркадий Запорожану, который выступил посредником в трансфере румынского форварда Владислава Бленуце в киевское «Динамо», рассказал подробности громкого перехода:

«Да, этот трансфер был осуществлен быстро. Да, вы правы, трансфер стал возможен только после того, как киевское «Динамо» продало Ваната в «Жирону».

Я подписал документы и поставил свои инициалы на всем. Было приятно вести переговоры с Адрианом Митителу, все прошло очень хорошо.

Да, Владислава Бленуце подписали в 23:59, это правда. Это как будто Влад забил победный гол на 120-й минуте дополнительного времени».

Аркадий Запорожану Динамо Киев трансферы чемпионат Румынии по футболу Крайова трансферы УПЛ Владислав Бленуце
Дмитрий Вус Источник: Digisport.ro
