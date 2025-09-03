Динамо установило клаусулу на футболиста в размере 50 миллионов евро

Форвард сборной Румынии U-21 Владислав Бленуце продолжит карьеру в составе киевского «Динамо» – накануне чемпионы Украины объявили о трансфере игрока.

23-летний футболист покинул ФК «Университатя Крайова» и подписал контракт на четыре года с «бело-синими».

По информации румынского издания Prosport, по условиям контракта Бленуце будет зарабатывать в «Динамо» в течение первого года 30 тысяч евро в месяц.

В соглашении форварда также прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.

В прошлом сезоне Владислав сыграл 37 матчей во всех турнирах, в которых забил 12 голов и отдал четыре результативные передачи.