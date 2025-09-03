Карлос ПАРАКО: «Попал в действительно хороший коллектив»

Венесуэльский нападающий «Кривбасса» Карлос Парако рассказал о своей адаптации в команде и тренировках:

– Карлос, привет! По шкале от 1 до 10 – как оценишь сегодняшнюю тренировку?

– Добрый день! Сегодня была легкая тренировка – в основном на восстановление энергии. Постепенно входим в ритм перед важным матчем.

– Тебе больше нравится тренироваться утром или после обеда?

– Однозначно утром. В это время организм более активен, лучше настраиваешься на работу, чувствуешь себя более энергичным.

– Если бы ты мог потренироваться с любым игроком в мире – кого бы выбрал и почему?

– Без сомнений – Криштиану Роналду. Я слежу за ним еще с детства, всегда старался перенимать его подход к работе. Его дисциплина и самоотдача – это пример для многих.

– Как проходит твоя адаптация в команде?

– Откровенно – прекрасно. Попал в действительно хороший коллектив. Очень помогли мои земляки–венесуэльцы, а также ребята, которые говорят по–испански, особенно Рафа. Они поддерживали меня с первых дней.

– Есть ли что–то, что ты всегда берешь с собой на тренировку?

– Да, всегда беру с собой протеин. Это уже привычка – после каждой тренировки обязательно его употребляю.

– Опиши атмосферу в команде тремя словами.

– Жажда, самоотдача и скромность. У нас очень приятная атмосфера, которая каждый день мотивирует становиться лучше – как футболистом, так и человеком.

– В чем твой секрет восстановления после тяжелой тренировки?

– Прежде всего – полноценный отдых. Хороший сон и качественное восстановление имеют решающее значение для любого игрока.

