Егор ТВЕРДОХЛЕБ: «Не совсем понял, за что получил желтую карточку»

Украинский полузащитник «Кривбасса» Егор Твердохлеб прокомментировал матч четвертого тура УПЛ, в котором его команда со счетом 2:1 обыграла «Оболонь»:

– Егор, в начале второго тайма ты открыл счет. Патрик ван Леувен как следует настроил команду во время перерыва?

– Да. Мы поговорили о том, что нужно поддерживать темп и играть быстрее, чтобы дожать соперника и забить. Ведь в первом тайме «Оболонь» успевала переключаться под наш темп. Во втором тайме сопернику стало немного сложнее перестраиваться – и это в определенной степени сыграло свою роль. Нам удалось забить относительно быстрый гол после перерыва, что значительно упростило нашу задачу на этот матч.

– В середине второго тайма: столкновение, желтая карточка, VAR, пенальти, забитый гол. Прокомментируй этот момент – какие эмоции бушевали?

– Честно говоря, я не совсем понял, за что получил желтую карточку. Была борьба – я упал после толчка в спину, пытался подняться, но соперник продолжал меня толкать. В итоге обоим показали желтые, хотя я до сих пор не понимаю этого решения. Что касается пенальти – в штрафной площади был сумбур. Наверное, на повторе лучше видно, что была игра рукой, поэтому арбитр и назначил 11–метровый. Если он смотрел VAR – значит, решение справедливое. Слава Богу, что все сложилось так – мы забили второй гол, и стало немного проще.

– Впереди пауза в чемпионате из–за матчей сборных, выходные в команде. Как планируешь провести это время?

– Проведу время с семьей, немного буду отвлекаться от футбола. Надо набраться положительных эмоций и с новыми силами продолжить работать в том же духе. Ведь после паузы нас ждут серьезные соперники, в матчах с которыми нужно брать максимум очков.

Ранее Патрик ван Леувен дал пресс-конференцию после матча «Кривбасс» – «Оболонь».