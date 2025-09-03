ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал полузащитника в немецкий клуб

Немецкий клуб «Гамбург» официально объявил о подписании 25-летнего бельгийского полузащитника Альберта Самби Локонги из лондонского «Арсенала», который не входил в планы главного тренера Микеля Артеты.

По информации известного портала Transfermarkt, игрок перебрался в Бундеслигу за 300 тысяч евро. Контракт между Альбертом и «Гамбургом» подписан до лета 2028 года.

«Меня здесь тепло приняли, и я уже не могу дождаться, чтобы начать работать с этими замечательными людьми. Я командный игрок. Очень хочу использовать свои качества, чтобы помочь команде – будь то голы, ассисты или работа в обороне. Просто хочу начать. Хочу выйти на поле и играть в футбол», – сказал Локонга.

Прошлый сезон бельгиец провел на правах аренды в испанской «Севилье», сыграв 23 матча и отдав два ассиста.

Контракт Локонги с «Арсеналом» длился четыре года, в течение которых бельгиец трижды отправлялся в аренду. За этот период он провел 39 матчей за лондонскую команду, однако ни забить, ни отдать результативную передачу ему не удалось.