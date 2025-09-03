Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Англия
03 сентября 2025, 08:04 | Обновлено 03 сентября 2025, 08:08
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продал полузащитника в немецкий клуб

Альберт Самби Локонга перешел в «Гамбург»

ФК Гамбург. Альберт Самби Локонга

Немецкий клуб «Гамбург» официально объявил о подписании 25-летнего бельгийского полузащитника Альберта Самби Локонги из лондонского «Арсенала», который не входил в планы главного тренера Микеля Артеты.

По информации известного портала Transfermarkt, игрок перебрался в Бундеслигу за 300 тысяч евро. Контракт между Альбертом и «Гамбургом» подписан до лета 2028 года.

«Меня здесь тепло приняли, и я уже не могу дождаться, чтобы начать работать с этими замечательными людьми. Я командный игрок. Очень хочу использовать свои качества, чтобы помочь команде – будь то голы, ассисты или работа в обороне. Просто хочу начать. Хочу выйти на поле и играть в футбол», – сказал Локонга.

Прошлый сезон бельгиец провел на правах аренды в испанской «Севилье», сыграв 23 матча и отдав два ассиста.

Контракт Локонги с «Арсеналом» длился четыре года, в течение которых бельгиец трижды отправлялся в аренду. За этот период он провел 39 матчей за лондонскую команду, однако ни забить, ни отдать результативную передачу ему не удалось.

Альберт Самби Локонга Арсенал Лондон Гамбург трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги
Андрей Витренко
