Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
03 сентября 2025, 07:28 | Обновлено 03 сентября 2025, 07:29
Ламин ЯМАЛЬ: «Обо мне говорят из-за того, что я делаю на поле»

Испанский вингер прокомментировал критику в свой адрес за празднование 18-летия:

Ламин ЯМАЛЬ: «Обо мне говорят из-за того, что я делаю на поле»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ламин Ямаль

Испанский вингер каталонской «Барселоны» Ламин Ямаль прокомментировал критику в свой адрес за празднование 18-летия:

«Критика на меня не влияет. Я понял, что все, что происходит в моей жизни, будет предметом обсуждения, а иногда и вымысла, потому что я вижу, что в моей жизни происходили вещи, о которых я не знал. Я слушаю только свой круг общения. Я думаю, что обо мне говорят из-за того, что я делаю на поле, а не из-за того, что я делаю вне его. О моем 18-летии говорили из-за того, что я делаю на поле с «Барселоной» или с национальной сборной, потому что если бы я устроил такую вечеринку, играя в Матаро, никто бы ничего не сказал».

Ранее сообщалось о том, что Ямаль после неудачного матча «Барсы» в Ла Лиге выступил с требованием к Флику.

Ламин Ямаль Барселона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Даниил Кирияка Источник: Mundo Deportivo
