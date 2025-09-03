Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. «Я этого не отрицаю». Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика
Италия
03 сентября 2025, 00:25 | Обновлено 03 сентября 2025, 00:35
663
0

«Я этого не отрицаю». Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика

Главный тренер итальянской Ромы рассказал о работе на трансферном рынке

03 сентября 2025, 00:25 | Обновлено 03 сентября 2025, 00:35
663
0
«Я этого не отрицаю». Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джан Пьеро Гасперини

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что римский клуб летом пытался подписать нового нападающего на замену украинскому форварду Артему Довбику:

«Трансферный рынок, безусловно, усложнился из-за большого количества вовлечённых людей: агентов, посредников... Что касается «Ромы», для меня приоритетом была линия атаки. Мы определили некоторые актуальные для меня показатели, которым должен соответствовать форвард, но реалии трансферного рынка не всегда позволяют достичь желаемого.

Впереди у нас – Фергюсон и Бейли, которые заменили Шомуродова. Это самая сложная позиция – та, которая требует наибольшего внимания и инвестиций. Я не отрицаю, что хотел бы большего присутствия, добавить того игрока, которого мы определили. Но это было невозможно, и мы должны начать с того, что имеем. Я хочу вернуть Довбика, он очень предан своему делу», – сказал Гасперини в интервью пресс-службе «Ромы».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Третий трансфер за сутки! Динамо подписало форварда-легионера
Забарный – среди самых дорогих летних трансферов. Символическая сборная
Идеальный сценарий. Как Зинченко переиграл Арсенал арендой в Ноттингем
Рома Рим Серия A чемпионат Италии по футболу Артем Довбик трансферы Серии A трансферы Джан Пьеро Гасперини
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»
Футбол | 02 сентября 2025, 22:48 5
КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»
КОНОПЛЯ: «Матч с Францией? Все от нас ждут положительного результата»

Ефим заявил, что национальная команда сделает все возможное, чтобы победить французов

Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Футбол | 02 сентября 2025, 08:33 5
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру

Артем не перейдет в «Милан» и останется в «Роме»

Суперзвезда Барселоны: «Все серьезнее, чем кажется. Он травмирован»
Футбол | 03.09.2025, 00:40
Суперзвезда Барселоны: «Все серьезнее, чем кажется. Он травмирован»
Суперзвезда Барселоны: «Все серьезнее, чем кажется. Он травмирован»
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Футбол | 02.09.2025, 18:46
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Суркис сорвал трансфер игрока сборной Украины в Динамо: «Мы не успели»
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Футбол | 02.09.2025, 19:48
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
26-летний футболист покинул киевское Динамо после разговора с Шовковским
01.09.2025, 10:13 4
Футбол
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
Чемпион мира готов сменить вес и отобрать у Усика корону хевивейта
01.09.2025, 01:34 10
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 46
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 12
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 131
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
ОФИЦИАЛЬНО. Зинченко ушел из Арсенала после закрытия трансферного окна
02.09.2025, 00:23 25
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
Мудрик не раз нарушил закон в Англии. Ему избрали наказание
01.09.2025, 12:57 44
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем