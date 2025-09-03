«Я этого не отрицаю». Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика

Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что римский клуб летом пытался подписать нового нападающего на замену украинскому форварду Артему Довбику:

«Трансферный рынок, безусловно, усложнился из-за большого количества вовлечённых людей: агентов, посредников... Что касается «Ромы», для меня приоритетом была линия атаки. Мы определили некоторые актуальные для меня показатели, которым должен соответствовать форвард, но реалии трансферного рынка не всегда позволяют достичь желаемого.

Впереди у нас – Фергюсон и Бейли, которые заменили Шомуродова. Это самая сложная позиция – та, которая требует наибольшего внимания и инвестиций. Я не отрицаю, что хотел бы большего присутствия, добавить того игрока, которого мы определили. Но это было невозможно, и мы должны начать с того, что имеем. Я хочу вернуть Довбика, он очень предан своему делу», – сказал Гасперини в интервью пресс-службе «Ромы».