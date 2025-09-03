«Я этого не отрицаю». Гасперини подтвердил, что хотел избавиться от Довбика
Главный тренер итальянской Ромы рассказал о работе на трансферном рынке
Главный тренер «Ромы» Джан Пьеро Гасперини подтвердил, что римский клуб летом пытался подписать нового нападающего на замену украинскому форварду Артему Довбику:
«Трансферный рынок, безусловно, усложнился из-за большого количества вовлечённых людей: агентов, посредников... Что касается «Ромы», для меня приоритетом была линия атаки. Мы определили некоторые актуальные для меня показатели, которым должен соответствовать форвард, но реалии трансферного рынка не всегда позволяют достичь желаемого.
Впереди у нас – Фергюсон и Бейли, которые заменили Шомуродова. Это самая сложная позиция – та, которая требует наибольшего внимания и инвестиций. Я не отрицаю, что хотел бы большего присутствия, добавить того игрока, которого мы определили. Но это было невозможно, и мы должны начать с того, что имеем. Я хочу вернуть Довбика, он очень предан своему делу», – сказал Гасперини в интервью пресс-службе «Ромы».
