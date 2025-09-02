Люксембург – Северная Ирландия. Прогноз и анонс матча квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 4 сентября в 21:45 по Киеву
В четверг, 4 сентября состоится поединок квалификации на Чемпионат мира между Люксембургом и Северной Ирландией. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Люксембург
За 6 поединков в Лиге наций в прошлом году коллектив набрал 3 очка и занял последнее, 4 место группы дивизиона С, не выиграв ни одного поединка против беларуси, Болгарии и той же Северной Ирландии. Однако Люксембург не был понижен в Лигу D, а будет соревноваться за сохранение прописки в стыковых матчах против Мальты.
Эта игра станет первой для коллектива в рамках текущего сезона отбора на Чемпионат мира.
Северная Ирландия
Команда выступала в одной группе Лиги наций с Люксембургом, однако смогла набрать 11 очков, занять 1-е место и завоевать прямую путевку в дивизион В. Единственное поражение за весь турнир Северная Ирландия потерпела в игре против Болгарии со счетом 1:0.
Как и Люксембург, коллектив только начинает свои выступления в квалификации на Чемпионат мира.
Личные встречи
В недавней истории коллективы встречались между собой только дважды, оба раза в рамках Лиги наций в 2024 году. В первой игре победу 2:0 одержала Северная Ирландия, а второй матч завершился вничью 2:2.
Интересные факты
- Безвыигрышная серия Люксембурга проходит уже 7 официальных поединков.
- Северная Ирландия забивает уже 7 поединков подряд.
- В последних 6 выездных играх Северная Ирландия 4 раза проиграла и дважды сыграла вничью.
Прогноз
Я поставлю на тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.66.
21:45
