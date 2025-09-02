Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Люксембург – Северная Ирландия. Прогноз и анонс матча квалификации ЧМ-2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Люксембург
04.09.2025 21:45 - : -
Северная Ирландия
Прогноз
Чемпионат мира
Люксембург – Северная Ирландия. Прогноз и анонс матча квалификации ЧМ-2026

Матч начнется 4 сентября в 21:45 по Киеву

В четверг, 4 сентября состоится поединок квалификации на Чемпионат мира между Люксембургом и Северной Ирландией. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Люксембург

За 6 поединков в Лиге наций в прошлом году коллектив набрал 3 очка и занял последнее, 4 место группы дивизиона С, не выиграв ни одного поединка против беларуси, Болгарии и той же Северной Ирландии. Однако Люксембург не был понижен в Лигу D, а будет соревноваться за сохранение прописки в стыковых матчах против Мальты.

Эта игра станет первой для коллектива в рамках текущего сезона отбора на Чемпионат мира.

Северная Ирландия

Команда выступала в одной группе Лиги наций с Люксембургом, однако смогла набрать 11 очков, занять 1-е место и завоевать прямую путевку в дивизион В. Единственное поражение за весь турнир Северная Ирландия потерпела в игре против Болгарии со счетом 1:0.

Как и Люксембург, коллектив только начинает свои выступления в квалификации на Чемпионат мира.

Личные встречи

В недавней истории коллективы встречались между собой только дважды, оба раза в рамках Лиги наций в 2024 году. В первой игре победу 2:0 одержала Северная Ирландия, а второй матч завершился вничью 2:2.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия Люксембурга проходит уже 7 официальных поединков.
  • Северная Ирландия забивает уже 7 поединков подряд.
  • В последних 6 выездных играх Северная Ирландия 4 раза проиграла и дважды сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.66.

Прогноз Sport.ua
Люксембург
4 сентября 2025 -
21:45
Северная Ирландия
Тотал больше 1.5 1.66 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
сборная Люксембурга по футболу сборная Северной Ирландии по футболу прогнозы прогнозы на футбол ЧМ-2026 по футболу чемпионат мира по футболу
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
