В четверг, 4 сентября состоится поединок квалификации на Чемпионат мира между Люксембургом и Северной Ирландией. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Люксембург

За 6 поединков в Лиге наций в прошлом году коллектив набрал 3 очка и занял последнее, 4 место группы дивизиона С, не выиграв ни одного поединка против беларуси, Болгарии и той же Северной Ирландии. Однако Люксембург не был понижен в Лигу D, а будет соревноваться за сохранение прописки в стыковых матчах против Мальты.

Эта игра станет первой для коллектива в рамках текущего сезона отбора на Чемпионат мира.

Северная Ирландия

Команда выступала в одной группе Лиги наций с Люксембургом, однако смогла набрать 11 очков, занять 1-е место и завоевать прямую путевку в дивизион В. Единственное поражение за весь турнир Северная Ирландия потерпела в игре против Болгарии со счетом 1:0.

Как и Люксембург, коллектив только начинает свои выступления в квалификации на Чемпионат мира.

Личные встречи

В недавней истории коллективы встречались между собой только дважды, оба раза в рамках Лиги наций в 2024 году. В первой игре победу 2:0 одержала Северная Ирландия, а второй матч завершился вничью 2:2.

Интересные факты

Безвыигрышная серия Люксембурга проходит уже 7 официальных поединков.

Северная Ирландия забивает уже 7 поединков подряд.

В последних 6 выездных играх Северная Ирландия 4 раза проиграла и дважды сыграла вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 1.5 с коэффициентом 1.66.