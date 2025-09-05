04.09.2025 21:45 – FT 1 : 3
Чемпионат мира05 сентября 2025, 00:49 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:51
20
0
Люксембург – Северная Ирландия – 1:3. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
05 сентября 2025, 00:49 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:51
20
0
Вечером 4 сентября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Северная Ирландия в гостях нанесла поражение команде Люксембурга (3:1).
Турнирное положение в группе A: Северная Ирландия, Словакия (по 3 очка), Люксембург, Германия (по 0).
Чемпионат мира 2026
Квалификация. Группа A. 4 сентября 2025
Люксембург – Северная Ирландия – 1:3
Голы: Дардари, 30 – Рид, 7, Чарльз, 65, Девенни, 70
Видео голов и обзор матча
События матча
70’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Девенни (Северная Ирландия).
66’
Сеид Корац (Люксембург) получает красную карточку.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Ши Чарльз (Северная Ирландия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Айман Дардари (Люксембург).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Рид (Северная Ирландия).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 сентября 2025, 19:59 17
Роман Яремчук не сыграет против Франции
Футбол | 04 сентября 2025, 13:47 32
Президент киевского клуба ждет адекватной реакции от Владислава Бленуце
Футбол | 04.09.2025, 08:45
Футбол | 04.09.2025, 11:50
Футбол | 05.09.2025, 01:18
Комментарии 0
Популярные новости
04.09.2025, 00:10 4
04.09.2025, 07:03 2
03.09.2025, 15:20 54
03.09.2025, 01:45
03.09.2025, 01:07 101
04.09.2025, 00:02 1
03.09.2025, 00:59 6
03.09.2025, 19:48 5