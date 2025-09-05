Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Люксембург – Северная Ирландия – 1:3. Видео голов и обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Люксембург
04.09.2025 21:45 – FT 1 : 3
Северная Ирландия
Чемпионат мира
05 сентября 2025, 00:49 | Обновлено 05 сентября 2025, 00:51
Люксембург – Северная Ирландия – 1:3. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Люксембург – Северная Ирландия – 1:3. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 4 сентября возобновилась квалификация ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Северная Ирландия в гостях нанесла поражение команде Люксембурга (3:1).

Турнирное положение в группе A: Северная Ирландия, Словакия (по 3 очка), Люксембург, Германия (по 0).

Чемпионат мира 2026

Квалификация. Группа A. 4 сентября 2025

Люксембург – Северная Ирландия – 1:3

Голы: Дардари, 30 – Рид, 7, Чарльз, 65, Девенни, 70

Видео голов и обзор матча

События матча

70’
ГОЛ ! Мяч забил Джастин Девенни (Северная Ирландия).
66’
Сеид Корац (Люксембург) получает красную карточку.
46’
ГОЛ ! Мяч забил Ши Чарльз (Северная Ирландия).
30’
ГОЛ ! Мяч забил Айман Дардари (Люксембург).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джейми Рид (Северная Ирландия).
сборная Люксембурга по футболу сборная Северной Ирландии по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
