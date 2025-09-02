Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Игрок сборной Украины объяснил, почему ушел из культового клуба АПЛ
Англия
02 сентября 2025, 18:59 | Обновлено 02 сентября 2025, 19:00
Игрок сборной Украины объяснил, почему ушел из культового клуба АПЛ

Захар Бауманн перебрался из МЮ в Норвич

УАФ. Захар Бауманн

Украинский полузащитник Захар Бауманн высказался о подписании контракта с Норвичем, перебравшись из Манчестер Юнайтед. Футболист выразил удовлетворение сменой клубной прописки.

«Чувствую себя прекрасно. Я очень рад этой новой возможности, это прекрасное место для игры в футбол. Я центральный полузащитник, но могу играть на любой позиции в полузащите.

Мне нравится получать мяч в сложных ситуациях и продвигаться вперед. Я тоже представлял Украину на юношеском уровне. Это отличная возможность для меня, отличная группа игроков и, безусловно, то, чем я очень горжусь», – сказал футболист.

Захар прошел всю академию красных дьяволов, играл за юношеские и молодежные команды. В ноябре прошлого года Бауманн получил украинское гражданство и с тех пор сыграл два матча в составе сборной U-19.

Захар Бауманн Норвич Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ
Олег Вахоцкий Источник: ФК Норвич
