Сборная УКРАИНЫ02 сентября 2025, 17:01 |
330
0
ВИДЕО. Довбик присоединился к сборной Украины в Польше
Сборная Украины готовится к матча квалификации на чемпионат мира
02 сентября 2025, 17:01 |
330
0
Нападающий римской «Ромы» Артем Довбик присоединился к сборной Украины в Польше.
Подопечные Сергея Реброва продолжают подготовку к матчам отбора на чемпионат мира. 5 сентября «желто-синие» сыграют с Францией, а 9-го – с Азербайджаном.
В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.
Ранее Бущан присоединился к лагерю сборной Украины.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 сентября 2025, 12:28 4
Джанлуиджи Доннарумма продолжит карьеру в чемпионате Англии
Хоккей | 02 сентября 2025, 00:10 3
Швеция и Финляндия были готовы отменить участие в турнире Четырех наций
Футбол | 02.09.2025, 16:06
Футбол | 01.09.2025, 23:41
Футбол | 02.09.2025, 10:51
Комментарии 0
Популярные новости
01.09.2025, 04:19 1
01.09.2025, 15:35 130
01.09.2025, 03:23 1
31.08.2025, 19:44
02.09.2025, 07:46 22
01.09.2025, 02:47 4
01.09.2025, 07:11 3
01.09.2025, 17:53 4