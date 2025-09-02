ВИДЕО. Довбик присоединился к сборной Украины в Польше

Нападающий римской «Ромы» Артем Довбик присоединился к сборной Украины в Польше.

Подопечные Сергея Реброва продолжают подготовку к матчам отбора на чемпионат мира. 5 сентября «желто-синие» сыграют с Францией, а 9-го – с Азербайджаном.

В сезоне 2024/25 Артем Довбик провел 45 матчей на клубном уровне, отличившись 17 забитыми мячами и 4 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 30 миллионов евро.

Ранее Бущан присоединился к лагерю сборной Украины.