2 сентября 2025 года главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение дозвать в состав национальной команды голкипера Георгия Бущана, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб».

В лагере сборной он заменил травмированного вратаря «Реала» Андрея Лунина.

Сбор национальной команды начался 1 сентября возле польского города Познань. 4 сентября «сине-желтые» переедут во Вроцлав, где на следующий день на «Тарчинской Арена Вроцлав» сыграют с Францией.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Во втором туре отбора подопечные Реброва встретятся на выезде с Азербайджаном – этот поединок будет сыгран 9 сентября в 19:00 по Киеву.

ВИДЕО. Бущан присоединился к лагерю сборной Украины