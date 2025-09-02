Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ВИДЕО. Бущан присоединился к лагерю сборной Украины

Георгий заменил в национальной команде Андрея Лунина

ВИДЕО. Бущан присоединился к лагерю сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Бущан

2 сентября 2025 года главный тренер сборной Украины Сергей Ребров принял решение дозвать в состав национальной команды голкипера Георгия Бущана, который выступает в чемпионате Саудовской Аравии за «Аль-Шабаб».

В лагере сборной он заменил травмированного вратаря «Реала» Андрея Лунина.

Сбор национальной команды начался 1 сентября возле польского города Познань. 4 сентября «сине-желтые» переедут во Вроцлав, где на следующий день на «Тарчинской Арена Вроцлав» сыграют с Францией.

Матч начнется в 21:45 по киевскому времени. Во втором туре отбора подопечные Реброва встретятся на выезде с Азербайджаном – этот поединок будет сыгран 9 сентября в 19:00 по Киеву.

По теме:
«Это было неприятно». Неймар – про непопадание в заявку сборной Бразилии
Где смотреть онлайн матч квалификации чемпионата мира Украина – Франция
ВИДЕО. Сборная Украины начинает отбор на ЧМ-2026
