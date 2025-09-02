Новичок сборной Украины: «Франция – это космос. Но хочу дебютировать»

Перед стартом отбора ЧМ-2026 в сборную Украины дебютный вызов получил центральный защитник «Динамо» Тарас Михавко.

Игрок надеется дебютировать в матчах с Францией или Азербайджаном.

«Хотя меня уже вызывали в национальную сборную, этот вызов важнее. Тогда мы приезжали молодежным составом приобщиться к тренировкам взрослой команды, а этот вызов уже полноценный. Узнал от администратора «Динамо», когда поступили соответствующие документы. Конечно, я очень доволен, ведь это была моя мечта с самого детства. Впечатления только положительные, ведь мне поступило много поздравлений в сообщениях от друзей, семьи, ребят из «Динамо» и бывших партнеров.

У меня уже был опыт игры в молодежных сборных. Хочется закрепиться в первой команде, продемонстрировать все свои качества, чтобы вызвали и на следующий сбор. Помогает, что рядом партнер по команде – Назар Волошин. Мы были вместе в молодежной сборной и в своем клубе. Повсюду вместе – в матчах и на тренировках. Но думаю, наладим контакт со всеми игроками, ведь всех знаем. Подъедут ребята, которые мне хорошо известны по «Динамо» – Ванат, Миколенко, Забарный.

Мне бы хотелось, чтобы в матчах с Францией и Азербайджаном мы одержали победы и набрали максимальное количество очков. Для меня лично было бы хорошо, чтобы я дебютировал в сборной, если тренерский штаб доверит место в составе. Сборная Франции для меня – это космос. Очень сильные игроки, которых даже не буду перечислять, ведь там каждая фамилия – самый высокий уровень. Конечно, топ-сборная с топ-футболистами», – сказал Михавко.