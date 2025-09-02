Два стартовых тура Серии А отметились низкой результативностью

Завершились первые два тура итальянской Серии А. В них суммарно было забито всего 41 гол.

Это самый низкий показатель в чемпионате Италии, начиная с сезона 1999/00 (38).

Наибольшее количество голов в двух турах забили «Интер» (6), «Кремонезе» (5) и «Лацио» (4).

Из 20 сыгранных матчей в 15 не было забито более 2-х голов.

Наиболее популярными счетами были 1:0 (5 раз), 1:1 (4) и 2:0 (4).

Три команды еще не пропустили ни одного гола: «Наполи», «Ювентус» и «Рома».

Только два игрока сумели забить более 1 гола: Маркус Тюрам («Интер») и Душан Влахович («Ювентус»).