Два стартовых тура Серии А отметились низкой результативностью
Итальянские команды в сумме забили 41 гол. Когда в последний раз было подобное?
Завершились первые два тура итальянской Серии А. В них суммарно было забито всего 41 гол.
Это самый низкий показатель в чемпионате Италии, начиная с сезона 1999/00 (38).
Наибольшее количество голов в двух турах забили «Интер» (6), «Кремонезе» (5) и «Лацио» (4).
Из 20 сыгранных матчей в 15 не было забито более 2-х голов.
Наиболее популярными счетами были 1:0 (5 раз), 1:1 (4) и 2:0 (4).
Три команды еще не пропустили ни одного гола: «Наполи», «Ювентус» и «Рома».
Только два игрока сумели забить более 1 гола: Маркус Тюрам («Интер») и Душан Влахович («Ювентус»).
41 - Sono appena 41 i gol segnati finora nella #SerieA 2025/26: è il dato più basso dopo le prime due giornate del massimo campionato italiano dal 1999/2000 (38). Scacchiera.— OptaPaolo (@OptaPaolo) September 1, 2025
