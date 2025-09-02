Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Манчестер Юнайтед приобрел рекордсмена чемпионата Бельгии
Англия
02 сентября 2025, 15:40 |
Чем ранее отличился Сенне Ламменс?

Getty Images/Global Images Ukraine. Сенне Ламменс

Бельгийский голкипер Сенне Ламменс стал новым игроком «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера из «Антверпена» составила ориентировочно 21 млн евро.

Новый вратарь «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне сделал на 20 сейвов больше, чем любой другой голкипер в топ-10 европейских лиг.

В активе Сенне 173 сейва за «Антверпен» в Бельгийской Про-лиге в сезоне 2024/25.

Также бельгийский голкипер отразил наибольшее количество ударов из пределов штрафной площадки (114), а также наибольшее количество пенальти (4).

Контракт Ламменса с «МЮ» рассчитан на 5 лет.

Манчестер Юнайтед трансферы Антверпен чемпионат Бельгии по футболу трансферы АПЛ статистика
Дмитрий Банар
Дмитрий Банар Sport.ua
