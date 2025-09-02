Манчестер Юнайтед приобрел рекордсмена чемпионата Бельгии
Чем ранее отличился Сенне Ламменс?
Бельгийский голкипер Сенне Ламменс стал новым игроком «Манчестер Юнайтед». Сумма трансфера из «Антверпена» составила ориентировочно 21 млн евро.
Новый вратарь «Манчестер Юнайтед» в прошлом сезоне сделал на 20 сейвов больше, чем любой другой голкипер в топ-10 европейских лиг.
В активе Сенне 173 сейва за «Антверпен» в Бельгийской Про-лиге в сезоне 2024/25.
Также бельгийский голкипер отразил наибольшее количество ударов из пределов штрафной площадки (114), а также наибольшее количество пенальти (4).
Контракт Ламменса с «МЮ» рассчитан на 5 лет.
Man United’s new shot stopper Senne Lammens made 20 more saves than any other goalkeeper in Europe's top-10 leagues last season 🧤 pic.twitter.com/8PsVbbxGrg— Football on TNT Sports (@footballontnt) September 1, 2025
173 - Senne Lammens made 173 saves in the Belgian Pro League in 2024-25 - 20 more than any other goalkeeper in any of Europe's top-10 leagues last season. Occupied. pic.twitter.com/oM8ap32EXc— OptaJoe (@OptaJoe) September 1, 2025
🔴 | New Red Devil!— Sofascore Football (@SofascoreINT) September 1, 2025
Senne Lammens' ranks among all GKs in the 2024/25 Pro League:
• Most saves (173)
• Most saved shots from inside the box (114)
• Most penalties saved (4)
• Most high claims (48)
• Most Goals prevented (15.57)
Manchester United's new shot-stopper enjoyed… pic.twitter.com/kpsnwSnBQM
