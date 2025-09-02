ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Монако сменил клуб
Брель Эмболо стал игроком «Ренна»
Швейцарский форвард Брель Эмоболо перешел из «Монако» в «Ренн». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.
Соглашение между 28-летним футболистом и «Ренном» рассчитано на 4 сезона.
В прошедшем сезоне Брель Эмболо провел 49 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.
Ранее «Монако» в результативном матче одолело «Страсбург».
𝗕𝗿𝗲𝗲𝗹 𝗘𝗺𝗯𝗼𝗹𝗼, 𝗻𝗼𝘂𝘃𝗲𝗹 𝗼𝗳𝗳𝗲𝗻𝘀𝗶𝗳 𝗥𝗼𝘂𝗴𝗲 𝗲𝘁 𝗡𝗼𝗶𝗿 🎯— Stade Rennais F.C. (@staderennais) September 1, 2025
En provenance de l’@AS_Monaco, l’international suisse de 28 ans s’engage au SRFC pour une durée de quatre ans.
✍️ Une arrivée validée par @hellowork#Embolo2029 pic.twitter.com/N2QTXzwzvG
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца
Аманда Анисимова за 75 минут уверенно одолела Хаддад Майю и вышла в четвертьфинал