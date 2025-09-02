Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Монако сменил клуб
Франция
02 сентября 2025, 16:30 |
418
0

ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Монако сменил клуб

Брель Эмболо стал игроком «Ренна»

02 сентября 2025, 16:30 |
418
0
ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Монако сменил клуб
Getty Images/Global Images Ukraine. Брель Эмболо

Швейцарский форвард Брель Эмоболо перешел из «Монако» в «Ренн». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение между 28-летним футболистом и «Ренном» рассчитано на 4 сезона.

В прошедшем сезоне Брель Эмболо провел 49 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее «Монако» в результативном матче одолело «Страсбург».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Один из лучших игроков в истории Ман Сити перебрался в Турцию
ОФИЦИАЛЬНО. Нападающий Баварии перебрался в клуб АПЛ
Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре
Брель Эмболо Монако Ренн трансферы трансферы Лиги 1
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Футбол | 02 сентября 2025, 07:46 21
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику

Лондонцы готовят судебные иски для компенсации суммы, потраченной на трансфер украинца

Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Теннис | 02 сентября 2025, 10:10 5
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO

Аманда Анисимова за 75 минут уверенно одолела Хаддад Майю и вышла в четвертьфинал

Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Футбол | 01.09.2025, 18:44
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
Довбик покидает Рому. В Италии происходят невероятные вещи в последние часы
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Хоккей | 02.09.2025, 00:10
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
НХЛ хотела пригласить на турнир сборную россии. Две страны отказлись играть
Ребус для Реброва. Украинские легионеры без игровой практики: статистика
Футбол | 02.09.2025, 17:07
Ребус для Реброва. Украинские легионеры без игровой практики: статистика
Ребус для Реброва. Украинские легионеры без игровой практики: статистика
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 141
Футбол
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
Юрген КЛОПП: «Это не мой клуб. Я не буду их тренировать»
01.09.2025, 05:59
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
02.09.2025, 10:51 35
Футбол
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
БРИЕДИС: «Это был бы самый большой бой для Усика. Я бы не спал всю ночь»
01.09.2025, 04:39
Бокс
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33 1
Бокс
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
Флорентино Перес нашел замену Куртуа. Плохие новости для Лунина
01.09.2025, 04:59 4
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем