ОФИЦИАЛЬНО. Форвард Монако сменил клуб

Швейцарский форвард Брель Эмоболо перешел из «Монако» в «Ренн». Об этом сообщает пресс-служба французского клуба.

Соглашение между 28-летним футболистом и «Ренном» рассчитано на 4 сезона.

В прошедшем сезоне Брель Эмболо провел 49 матчей на клубном уровне, в которых успел отличиться 7 забитыми мячами и 9 голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 12 миллионов евро.

Ранее «Монако» в результативном матче одолело «Страсбург».