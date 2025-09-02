Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ман Сити бесплатно отпустил легенду клуба. У него уже есть новая команда
Англия
02 сентября 2025, 14:37 | Обновлено 02 сентября 2025, 14:39
1903
0

Ман Сити бесплатно отпустил легенду клуба. У него уже есть новая команда

Илкай Гюндоган станет игроком «Галатасарая»

02 сентября 2025, 14:37 | Обновлено 02 сентября 2025, 14:39
1903
0
Ман Сити бесплатно отпустил легенду клуба. У него уже есть новая команда
Getty Images/Global Images Ukraine. Илкай Гюндоган

Немецкий полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вскоре перейдет в турецкий «Галатасарай», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, переход 34-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, а в новом клубе ему будут платить такую же зарплату, как и в Манчестере.

В сезоне 2024/25 Илкай Гюндоган сыграл 54 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.

Ранее «Манчестер Сити» официально объявил о подписании Джанлуиджи Доннаруммы.

По теме:
Больше рыночной стоимости. Известно, сколько Динамо заплатило за Тиаре
ОФИЦИАЛЬНО. Несбывшийся талант Ман Сити остался без клуба
Стало известно, где продолжит карьеру лучший вратарь мира
Илкай Гюндоган Манчестер Сити Галатасарай трансферы трансферы АПЛ чемпионат Турции по футболу Фабрицио Романо
Дмитрий Вус Источник: Фабрицио Романо
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01 сентября 2025, 23:41 42
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории

Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро

ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
Футбол | 02 сентября 2025, 15:16 16
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало легионера из клуба топ-чемпионата

Новичком киевлян стал Алиу Тиаре из «Гавра»

ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
Футбол | 02.09.2025, 10:51
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Лунин покинул лагерь сборной Украины. Ребров нашел замену
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал игрока сборной Бельгии с правом выкупа
Футбол | 02.09.2025, 14:37
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал игрока сборной Бельгии с правом выкупа
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус арендовал игрока сборной Бельгии с правом выкупа
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Футбол | 02.09.2025, 08:33
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Конец саги. Известно, в каком клубе Довбик продолжит свою карьеру
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
01.09.2025, 15:35 130
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
01.09.2025, 21:10 142
Футбол
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
Забарный впервые рассказал об отношении к Сафонову после перехода в ПСЖ
01.09.2025, 07:11 3
Футбол
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
Гарри Кейн выбрал себе новый суперклуб. Трансфер, который изменит футбол
01.09.2025, 02:47 3
Футбол
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
Челси жаждет крови. Клуб принял решение по Мудрику
02.09.2025, 07:46 20
Футбол
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
Британский тренер: «Усик – великий. Но он не должен был его покидать»
01.09.2025, 03:33
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем