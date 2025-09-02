Ман Сити бесплатно отпустил легенду клуба. У него уже есть новая команда
Илкай Гюндоган станет игроком «Галатасарая»
Немецкий полузащитник английского «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган вскоре перейдет в турецкий «Галатасарай», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.
По информации источника, переход 34-летнего футболиста состоится на правах свободного агента, а в новом клубе ему будут платить такую же зарплату, как и в Манчестере.
В сезоне 2024/25 Илкай Гюндоган сыграл 54 матча на клубном уровне, отличившись 5 забитыми мячами и 8 голевыми передачами. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 5 миллионов евро.
Ранее «Манчестер Сити» официально объявил о подписании Джанлуиджи Доннаруммы.
🚨🟡🔴 Ilkay Gündogan to Galatasaray, here we go! Deal until June 2027 set to be signed later today.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 2, 2025
Man City will let Gündogan leave for free as the agreement includes salary saved.
Gündo, in Istanbul today. ✈️🇹🇷 pic.twitter.com/7Wk259Yqqy
