Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Иржи Легечка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
02 сентября 2025, 12:21 |
40
0

Иржи Легечка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025

02 сентября 2025, 12:21 |
40
0
Иржи Легечка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

2 сентября звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертьфинале испанец сыграет против представителя Чехии Иржи Легечки (Чехия, ATP 21). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Артура Эша после игры Пегула – Крейчикова. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников. Счет 3:0 в пользу Карлоса.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Новака Джоковича, либо против Тейлора Фритца.

📺 Видеотрансляция

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Новак Джокович – Тейлор Фритц. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Арина Соболенко – Маркета Вондроушова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Впервые с 1981 на GS все четвертьфиналистки ранее выходили в финал мейджора
Карлос Алькарас (теннисист) Иржи Легечка смотреть онлайн US Open 2025
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Теннис | 02 сентября 2025, 10:10 4
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO
Соперница Свентек: финалистка Уимблдона разбила бразильянку в 4-м круге USO

Аманда Анисимова за 75 минут уверенно одолела Хаддад Майю и вышла в четвертьфинал

ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
Футбол | 01 сентября 2025, 23:41 42
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории
ОФИЦИАЛЬНО. Шахтер совершил один из самых дорогих трансферов в истории

Горняки продали Кевина в «Фулхэм» за 40 миллионов евро

ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Футбол | 01.09.2025, 15:35
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
ОФИЦИАЛЬНО. Жирона объявила о подписании Ваната
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Теннис | 02.09.2025, 11:45
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
Стало известно, сколько заработали украинские теннисистки на US Open 2025
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Футбол | 01.09.2025, 21:10
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо подписало вингера-легионера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
Четыре игрока сборной Украины выразили желание покинуть Динамо
01.09.2025, 07:45 48
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
Леннокс ЛЬЮИС: «Все мечтают увидеть этот бой. Самое большое шоу в боксе»
01.09.2025, 03:23 1
Бокс
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
«Обмен завершен». Довбик станет игроком европейского топ-клуба
01.09.2025, 17:53 4
Футбол
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
Артем Довбик выбрал себе новый клуб. Агент уже активно работает
31.08.2025, 09:01 2
Футбол
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
Майрис БРИЕДИС: «Усик, война уже закончилась, что ты такое делаешь?»
01.09.2025, 05:40 11
Бокс
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
Турки АЛЬ-ШЕЙХ: «Мы с таким боксером прощаемся, он просто не нужен»
01.09.2025, 08:20 7
Бокс
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
Решение принято. Спортивный директор Ромы рассказал, покинет ли Довбик клуб
31.08.2025, 16:34 5
Футбол
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
Костюк идет дальше. Определены все пары 1/8 финала US Open 2025 у женщин
31.08.2025, 09:06 7
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем