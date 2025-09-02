Иржи Легечка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча 1/4 финала US Open 2025
2 сентября звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.
В четвертьфинале испанец сыграет против представителя Чехии Иржи Легечки (Чехия, ATP 21). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Артура Эша после игры Пегула – Крейчикова. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.
Это будет четвертая встреча соперников. Счет 3:0 в пользу Карлоса.
Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Новака Джоковича, либо против Тейлора Фритца.
