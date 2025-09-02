Иржи Легечка – Карлос Алькарас. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

2 сентября звездный испанский теннисист Карлос Алькарас (АТР 2) продолжит выступления на Открытом чемпионате США 2025.

В четвертьфинале испанец сыграет против представителя Чехии Иржи Легечки (Чехия, ATP 21). Поединок состоится вторым запуском на корте имени Артура Эша после игры Пегула – Крейчикова. Ориентировочное время начала матча – 20:00 по Киеву.

Лучшие моменты теннисных матчей LIVE в Telegram-канале Теннис на Sport.ua

Это будет четвертая встреча соперников. Счет 3:0 в пользу Карлоса.

Победитель противостояния в полуфинале поборется либо против Новака Джоковича, либо против Тейлора Фритца.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА