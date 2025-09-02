Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Топ-менеджер клуба УПЛ: «Ми не стали вести двойную игру у него за спиной»
Украина. Премьер лига
02 сентября 2025, 21:02
Юрий Габовда рассказал о продлении контракта с «Вересом»

Топ-менеджер клуба УПЛ: «Ми не стали вести двойную игру у него за спиной»
НК Верес. Юрий Габовда

Спортивный директор «Вереса» Юрий Габовда рассказал о целях в расположении ровенского клуба. Функционер признался, мог ли Олег Шандрук уйти из клуба этим летом.

– Этим летом вы продлили контракт с Вересом вместе с главным тренером Олегом Шандруком. Что вас побудило остаться в Киеве?

– Есть много идей, которые ты хочешь реализовать здесь. Чтобы расти вместе с клубом. У нас еще много работы впереди. Чтобы ставить перед собой более амбициозные задачи.

– К вам отдельно или в тандеме с Шандруком не обращались другие клубы, имея незащищенные контракты?

– Ни я, ни Олег Николаевич не стали бы за спиной у президента вести двойную игру. Официальных предложений на клуб никто не делал, а мы свой выбор уже сделали в пользу Вереса.

Мы двигаемся шаг за шагом. Помимо спортивных результатов, стараемся развивать инфраструктуру. Строим новые два поля. Отдаем должное Ивану Алексеевичу, который делает все, чтобы клуб полноценно функционировал.

Команда прошла все этапы, когда ничего не было. Клуб продает игроков, медиа классно выполняет свою работу, большая фанатская аудитория вокруг Вереса. И это верно. Сейчас требовать от нас, чтобы мы с ограниченным ресурсом боролись за еврокубки, это будет неправильно. Давление, которое создается искусственно от завышенных ожиданий, не должно нас сбивать с нашего пути, – сказал Габовда.

По теме:
ФОТО. Ванат обратился к фанатам Динамо после трансфера в Жирону
Николай ШАПАРЕНКО: «Дали Динамо так, что... Но все по делу»
Ванат обратился к Динамо и Суркису после трансфера в Жирону
