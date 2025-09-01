Верес определился с планами на паузу в чемпионате

Как стало известно Sport.ua, во время паузы в УПЛ, вызванной матчами сборных, футболисты «Вереса» сыграют 6 сентября с «Рухом» в Ровно контрольный матч.

По имеющейся информации, после победы в Черкассах над ЛНЗ (2:0) игроки «Вереса» будут отдыхать до 4 сентября, а затем возобновят тренировочный процесс.

Среди подопечных Олега Шандрука травмированных нет и не исключено, что до закрытия трансферного «окна» в расположении ровенчан еще может появиться новичок.

Пока «Верес» занимает 13 место в чемпионате УПЛ, набрав три очка, и в 5 туре примет 12 сентября «Кудрівку».

Ранее «Верес» победил ЛНЗ, а один из голов забил экс-игрок черкасской команды.