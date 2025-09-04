Топ-менеджер клуба УПЛ: «Я ждал его до трех ночи»

Спортивный директор ровенского «Вереса» Юрий Габовда рассказал о трансферной политике клуба, заявив, что некоторые летние трансферы «волков» сорвались.

– Верес достаточно активно проводит трансферную политику. Команда существенно изменилась, по сравнению с предыдущим сезоном.

– Это межсезонье для нас стало вызовом. Все начиналось с поиска 3-4 игроков в действующий состав. Постепенно ситуация менялась. Мы продали игроков, поскольку это часть нашей стратегии по выходу на самоокупаемость и развития мощной инфраструктуры.

Идет процесс формирования новой команды, нужно ставить игру. Мы постоянно проводим стратегические совещания с президентом и главным тренером. Работаем над тем, чтобы обновленный Вереск удержался на своих позициях.

– Поиск новых игроков – достаточно затратный по времени. Много работы отдаете на аутсорс?

– Я получаю очень много информации. Самостоятельно обработать ее ты не можешь полностью, так что мои скауты смотрят видеоматериалы, изучают профайл игроков. Наиболее интересные варианты анализирую и далее показываю нашим тренерам. И это только небольшая часть работы.

Это классный для меня опыт, потому что за деньги найти хорошего футболиста всегда можно, а привезти классного исполнителя по рынку по мере наших возможностей – интересный вызов. Иногда приходится врубить импровизацию, которая приносит дивиденды.

– Со всеми новичками было сложно договориться?

– Одним из самых тяжелых кейсов я назову Уэсли, который не побоялся к нам приехать. Мы хотели его зимой, но все пазлы сложились только сейчас. В ту ночь, когда он приехал, раздались взрывы в Ровно. Я ждал его до трех ночи. Пришлось успокаивать, что все хорошо. К утру у него был запланирован медосмотр и тогда еще утром прогремели несколько взрывов.

С Каем Ципотом проблематика заключалась в договоренностях с Мурой. Константинос Стамулис – парень с характером. Его нашими реалиями не испугать. Он сознательно видел себя в Украине как новый вызов о себе заявить. В этом плане с ним самое простое.

Могу рассказать интересный кейс по легионеру, не доехавшему до нас. Я организовал ему поездку в Украину. Он приехал с отцом. Встретив в Польше, привез во Львов на игру Карпаты – Шахтер (3:3), чтобы ощутить атмосферу.

– С матчем не прогадали...

– Показали наши условия, познакомил с тренерским штабом, и они поехали домой принимать решения. Футболисту и отцу все очень понравилось, но выбор был сделан не в нашу пользу. Это был игрок с большим бэкграундом и школой. Но фамилию не стану называть.