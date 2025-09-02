ОФИЦИАЛЬНО. Бенфика оформила трансфер игрока сборной Бельгии

27-летний бельгийский вингер Доди Лукебакио официально покинул «Севилью» и стал новым игроком лиссабонской «Бенфики».

По информации пресс-службы «орлов», контракт футболиста с клубом подписан до лета 2030 года.

«Это действительно фантастическое ощущение. Я спрашивал у многих людей, уже знал, что это большой клуб, но был приятно удивлен, потому что все говорили только хорошее.

Я очень хочу выходить на поле и переживать эти моменты вместе с болельщиками, о которых я уже слышал, что они фантастические. Я только что подписал контракт, но уже с нетерпением жду, когда смогу играть на этом стадионе», – прокомментировал Лукебакио.

За два года в «Севилье» Доди провел 68 матчей, в которых вингер 17 раз забивал в ворота соперника и трижды отдавал голевую передачу.

Также Лукебакио регулярно вызывается в сборную Бельгии, имея в активе 27 матчей за национальную команду.