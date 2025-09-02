Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Германия
02 сентября 2025, 08:48 | Обновлено 02 сентября 2025, 08:53
ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал расстался с хавбеком, выставленным на трансфер

Фабиу Виейра арендован немецким «Гамбургом»

ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал расстался с хавбеком, выставленным на трансфер
ФК Гамбург. Фабиу Виейра

Лондонский «Арсенал» официально объявил об уходе 25-летнего португальского полузащитника Фабиу Виейры, которого ранее выставили на трансферный рынок. Следующим клубом футболиста станет немецкий «Гамбург».

Португалец перешёл в клуб Бундеслиги на правах годичной аренды.

Весь прошлый сезон Фабиу также провел в аренде, защищая цвета родного «Порту». За сезон 2024/25 полузащитник отыграл 42 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.

Также в последний день трансферного окна «Арсенал» объявил об уходе вингера Риса Нельсона и украинца Александра Зинченка.

Фабиу Виейра Гамбург Арсенал Лондон чемпионат Англии по футболу чемпионат Германии по футболу Английская Премьер-лига Бундеслига трансферы трансферы АПЛ трансферы Бундеслиги аренда игрока
Андрей Витренко Источник: ФК Гамбург
