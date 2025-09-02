ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал расстался с хавбеком, выставленным на трансфер
Фабиу Виейра арендован немецким «Гамбургом»
Лондонский «Арсенал» официально объявил об уходе 25-летнего португальского полузащитника Фабиу Виейры, которого ранее выставили на трансферный рынок. Следующим клубом футболиста станет немецкий «Гамбург».
Португалец перешёл в клуб Бундеслиги на правах годичной аренды.
Весь прошлый сезон Фабиу также провел в аренде, защищая цвета родного «Порту». За сезон 2024/25 полузащитник отыграл 42 матча, забил пять голов и отдал шесть результативных передач.
Также в последний день трансферного окна «Арсенал» объявил об уходе вингера Риса Нельсона и украинца Александра Зинченка.
✍️...#nurderHSV pic.twitter.com/cu6yvT82uS— Hamburger SV (@HSV) September 1, 2025
𝐌𝐎𝐈𝐍, Fabio #Vieira! 👋🏽— Hamburger SV (@HSV) September 1, 2025
Wir schnüren den Transfer-Doppelpack am Deadline Day und holen auch den offensiven Mittelfeldspieler von @Arsenal. 🇵🇹✔️
Alle Infos und Zitate ➡️ https://t.co/k9OMC43Fpf#nurderHSV pic.twitter.com/b6gFtLImlj
